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Manuel Serrano, alcalde de Albacete.

Manuel Serrano, alcalde de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

Opinión EL COMENTARIO

Albacete, el orgullo de una historia y la ilusión de un futuro

Manuel Serrano
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Como cada 9 de noviembre, Albacete se pone ante el espejo de su propia historia para mirarse y reconocerse. Sin complejos aprovechamos el Día de la Ciudad para recordar quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo qué camino queremos escoger para nosotros y para nuestros hijos.

Hoy se cumplen 651 años desde que el Privilegio de Villazgo nos hizo independientes. En aquel lejano 1375 dejamos de depender de Chinchilla y empezamos a ser una villa autónoma. Tener esos nuevos derechos nos otorgó también nuevas responsabilidades. Pudimos desde entonces decidir nuestro propio destino y marcarnos nuestras propias metas, y a fe que lo hemos hecho a base de trabajo y determinación.

La ciudad de Albacete es, como todas las ciudades, una comunidad de intereses y de sentimientos, un espacio compartido donde poder vivir la vida individual de cada uno y también la vida colectiva de todos los vecinos y vecinas. Nacer o vivir en Albacete no aporta ningún plus ni supone ninguna rémora, pero es innegable que imprime carácter, porque tenemos una historia propia que nos ha hecho como somos, y tenemos una serie de condicionantes y características exclusivas.

Venimos de una trayectoria compartida de la que podemos sentirnos orgullosos. Lo que hicieron otros albaceteños a lo largo de los siglos es un patrimonio que recibimos los albaceteños actuales, y que debemos aceptar con respeto y con el objetivo de mejorar ese legado para los albaceteños del futuro.

Este 2026 es un año especial porque conmemoramos el centenario del himno de Albacete, una iniciativa del Ayuntamiento de Albacete que surgió en 1926 como himno de la provincia, pero que con el paso de los años se quedó exclusivamente en la capital y mucho más corto. El himno original es de Eduardo Quijada Alcázar y poniéndole música el director de la Banda Sinfónica Municipal Manuel López Varela. En el acto institucional de esta tarde en el Teatro Circo lo recordaremos con la magnífica interpretación de nuestra Banda Sinfónica Municipal acompañada por Schola Cantorum.

El acto institucional que celebramos en el Teatro Circo va a servir como cada año para destacar a personas o entidades que merecen un reconocimiento. Porque una buena forma de celebrar un cumpleaños es recordar las cosas buenas que nos han pasado en los últimos doce meses. Y entre las cosas buenas que le han pasado últimamente a Albacete está sin duda el arte y la proyección del bailarín Ismael Olivas y la cantante María Rozalén, y también la labor de las Asociaciones de Familiares de Alzhéimer, de Familias de Niños con Cáncer, y de Mujeres Empresarias. En Albacete hay mucha gente buena que hace cosas buenas y que ayuda a que sigamos construyendo nuestra historia. Los reconocimientos del Día de la Ciudad son un justo homenaje para esas personas y entidades, y también deben servir para marcarnos un ejemplo a seguir.

Además de ese acto solemne, vamos a celebrar la efeméride con otras actividades de recordatorio y análisis histórico: una exposición sobre la evolución urbana de la ciudad está ya en el Paseo de la Libertad, y habrá un ciclo de conferencias sobre el mismo tema. También podremos ver y comentar en la Filmoteca Municipal la histórica grabación de un vuelo sobre Albacete en 1929. Todo con el objetivo de conocer mejor lo mucho que ha vivido la ciudad, para prepararnos mejor y seguir construyendo un entorno urbano más amable e inclusivo, una ciudad abierta donde todos y todas puedan desarrollar sus proyectos de vida.

A Albacete nadie le ha regalado nada en sus seis siglos y medio de historia, y nadie nos va a regalar nada de aquí en adelante. Pero esa evidencia no debe inducirnos al victimismo. Muy al contrario, debe hacernos confiar todavía más en nuestras posibilidades, porque es mucho lo que hemos avanzado y es mucho lo que todavía podemos avanzar en ese gran proyecto de futuro al que llamamos Albacete.

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