El Airbus A320 de Aer Lingus obligado a aterrizar en Evreux por un aviso de bomba. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En la Academia de Infantería de Toledo se adiestra hoy a militares ucranianos en técnicas de combate y topografía. Es uno de los centros de la misión europea de asistencia a Ucrania, cuyo programa español coordina el Toledo Training Coordination Centre.

Hay algo de guasa en el mapa y en la historia. Hace dieciséis siglos, por tierras de la actual Ucrania vivían los visigodos, algunos de cuyos sucesores acabarían poniendo su capital en Toledo. Naturalmente la relación entre los antiguos visigodos y los actuales ucranianos no es étnica, pero el parentesco es geográfico. La coincidencia geopolítica entre los ríos Dniéper y el Tajo es irónicamente recurrente.

En el siglo IV, el aviso era breve y cabía en un grito. "¡Que vienen los hunos!".

Su rey Atila era considerado el ‘azote de Dios’. En 451, romanos y visigodos le combatieron juntos. El general Aecio y el rey Teodorico frenaron a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos, en la Galia. Aquella batalla fue una carnicería humana que encima acabó en tablas. Teodorico murió y a Atila le faltó poco, pero pudo retirarse con vida in extremis.

Al año siguiente invadió Italia, lo que da una idea de cuánto duró la tranquilidad, aunque Dios se vengó de su ‘azote’ y Atila murió en 453, la noche de su boda, por cierto, sin consumar.

Los visigodos duraron bastante más. Derrotados por los francos en 507, trasladaron el centro de su reino a Hispania. Toledo acabó siendo capital hasta la caída de la monarquía en 711. Dice la leyenda que Don Rodrigo rompió los candados que cerraban la Cueva de Hércules y que eso fue su perdición. Pero eso es otra historia…

Volvamos a 2026, porque los tiempos modernos repiten irónicamente algunos aspectos del pasado. Aunque el grito de hoy «¡Que vienen los hunos!» llega por internet y correo electrónico.

El pasado 5 de noviembre, falsas amenazas de bomba alteraron decenas de vuelos en Europa, tres de ellos con origen o destino en Madrid. Un mero aviso de bomba basta hoy para que aterrice un avión, desembarquen los pasajeros y se revise el aparato entero.

Esa misma semana, varios supermercados europeos sufrieron ataques informáticos contra sus sistemas de refrigeración, produciendo millones de pérdidas en alimentos echados a perder.

Atila necesitaba caballos y provisiones. Al hacker moderno le basta con que alguien haya conectado el congelador a internet. Aunque la autoría de las falsas alarmas y la de los ataques a los supermercados siguen sin esclarecerse públicamente, muchos vemos la mano negra del nuevo Atila detrás de estos hackers…

Su actividad se intensifica de forma oportunista durante momentos de alta tensión política o social para erosionar la confianza institucional.

Durante las elecciones españolas de 2023, lograron colapsar de manera temporal las webs de la Moncloa, el Ministerio del Interior, la Junta Electoral Central y el INE. En 2024, aprovecharon las protestas agrarias en Europa para lanzar ofensivas coordinadas que tumbaron los servidores de los parlamentos de Navarra, Asturias y el País Vasco.

Aunque su método más visible son los ataques de denegación de servicio (DDoS) contra el transporte (caso de Renfe) o ministerios, los servicios de inteligencia occidentales alertan de una peligrosa evolución hacia el sabotaje de sistemas industriales. Estas agresiones ya han provocado daños físicos reales en España, como la paralización de hornos crematorios en Alicante o un incendio en una planta de transformadores de energía renovable en Cataluña, provocado tras alterar digitalmente su maquinaria de control.

Estos grupos actúan en perfecta sincronización con el aparato de propaganda estatal de Moscú. Utilizan el hackeo y la posterior filtración de datos sensibles de altos cargos -incluyendo áreas de Seguridad Nacional- junto con granjas de bots en redes sociales, para amplificar narrativas desestabilizadoras y sembrar desconfianza en la sociedad española.

Si los Campos Cataláunicos tienen una segunda edición, quizá ya estemos viendo algunos capítulos. El general Aecio tuvo que defender Europa en el siglo IV. Esto es la guerra híbrida. A nosotros nos ha tocado defender la sección de ultracongelados y mantener la seguridad en una campaña electoral que va a empezar esta misma semana.