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Opinión LA IZQUIERDA NORMAL

Recuperarnos

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Parte del problema de España es que siempre estamos en campaña. Lo cual solo empeora cuando se está efectivamente en campaña o a las puertas de una.

Llevamos demasiados años con legislaturas que son entendidas simplemente como un proceso para llegar a las siguientes elecciones, con la percepción del poder como fin último y con la necesidad de convertirnos en votantes en vez de ciudadanos.

Un ciudadano es reflexivo, conoce sus derechos y no solo las obligaciones. Un contribuyente es solo lo segundo. También hemos pecado en exceso en España de ser más de lo segundo que de lo primero.

Se nos ha olvidado a menudo que no estamos al servicio del Gobierno, que no deberíamos abrir con pavor una carta de Hacienda, que no se justifica perder días enteros para una gestión en la administración o que toque pagar rápido pero se cobre tarde.

Tendemos a acostumbrarnos a la degradación de los servicios a cambio de que nos dejen tranquilos, a cambio de poder hacer "lo nuestro". Nos habituamos a carreteras parcheadas, a velocidades limitadas, a retrasos, a trenes que prefiero no mencionar, a citas previas, a demoras en las ayudas, a las listas de espera, a la simplificación y polarización política.

No alzamos la voz a tiempo casi nunca y se aprovechan. Conocen nuestra debilidad y saben que tenemos interiorizado el compromiso de ir a votar aunque no haya nada que nos represente, porque todavía tenemos reciente cuando ni siquiera se podía.

Hemos estado tan peor, que nos adaptamos a casi todo mal… sobre todo si llega lento pero constante cual gotero.

Algunos -lo sabemos sobradamente- incluso usan ese miedo a aquel horror pasado, pero reciente, para ganar un voto hoy. No es lo más grave, pues es una técnica demasiado manida y manoseada.

Lo preocupante es esa mutación que hemos hecho para acabar siendo meros votantes de unas siglas, de un nombre, de un eslogan. Ya no somos simples contribuyentes, ya no recordamos lo que se sentía al ser ciudadanos de pleno derecho con capacidad para reivindicar lo que nos corresponde. Somos simples votantes encargados de mantener viva la pelea de unos contra otros. Baratísimos de mantener, de satisfacer, de engañar.

Nos hemos ido degradando al ritmo que lo han hecho las instituciones, los espacios de poder, el discurso, nuestros servicios e infraestructuras.

Es necesario revertir la dinámica. Basta con negarse una vez, con quejarse cuando corresponda, con retirar nuestro voto a quien no lo merece, con recuperar la capacidad de debate, con hablar con quienes tenemos al lado. Basta con subir nuestro nivel de exigencia. Lo necesitamos como país.

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