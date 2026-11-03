El liderazgo de Emiliano

Emiliano García-Page ha vivido algunos de sus días más complicados y difíciles al frente de Castilla-La Mancha. Exceptuando la pandemia, el choque de trenes de Urda ha supuesto el momento más complicado de su carrera política, donde ha tenido que coordinar miles de efectivos de diferentes administraciones e informar en tiempo real de lo que ocurría en una de las grandes tragedias ferroviarias de España. Y lo ha hecho como es él. De una manera sencilla, humilde, próxima, cercana y rigurosa. Ha combinado a la perfección las virtudes que se le presuponen al buen gobernante, pero que no siempre afloran. Page lo ha hecho de una forma natural, como a él le sale, sin alharacas, pero de manera efectiva. La proximidad no resta un ápice a la efectividad ni mucho menos a la exactitud. Parecía un reloj suizo coordinado a la perfección.

Conozco a Emiliano desde la juventud, casi cuando era el consejero más joven de España y concejal de Sánchez Garrido. Hemos crecido juntos en la política y el periodismo y nos hemos observado con cariño, distancia y respeto. Conozco sus virtudes y defectos casi tanto como él los míos. Creo que es el personaje público del que más he escrito con diferencia. Por encima de Bono, que me pilló aún muy joven. Siempre dije que Emiliano era como Bono, pero corregido y aumentado. Y refrendo la apuesta. Le ha tocado vivir tiempos muy complicados y probablemente ahora sea el líder político más a trasmano de la situación polarizada que vive España. Pero, por eso mismo, el más necesario. Piensen y hagan memoria para decirme en un momento qué otro dirigente político de nuestro país puede en un solo día estar con el Rey, Sánchez y Feijóo. Eso hizo Page el jueves, cuando Sus Majestades bajaron a Toledo para visitar a los heridos. Ya sé que no es un gran mérito y va en el sueldo. Pero visto lo que hay alrededor, la verdad brilla cuando la acaricia un breve rayo de sol. Sólo hay que ir con él por la calle.

Dentro del dispositivo erigido con la tragedia de Urda, en la sombra destaca una figura que muy pocos conocen pero que da tranquilidad al Presidente. Emilio Puig, jefe del 112, veterano de guerra, activo muchos años y conocedor de múltiples situaciones de emergencia a las que ha tenido que hacer frente. Desde fuegos a danas, pasando ahora por trenes. La forma de hacer política de Emiliano es cálida y cercana. Cuidó las maneras con la prensa, algo que aprendió de Bono y lo recuerdo siempre en los acontecimientos importantes de mi vida con una palabra de cariño o afecto. Su dirección y asunción del liderazgo es semejante. Proximidad, cercanía y constancia. Demuestra empatía, algo que hoy está fuera de la escena política. Su figura es transversal y por eso atiende sin ningún problema a medios de todo tipo, clase y condición. El liderazgo es la asunción de la pérdida y él ha estado todos estos días sin dormir. Su traje institucional ha estado hecho a medida. Se puso el chaleco cuando estuvo a pie de obra y la chaqueta en el momento oportuno. Acudió al funeral de Urda, donde no hubo nadie del Gobierno central. Es creyente y socialista para cerrar la cuadratura del círculo. La última entrevista que le hice antes de las elecciones del 23 se comprometió a no ser un político frentista, porque sus padres venían de la guerra, sabían lo que había y le enseñaron esa manera de conducirse por la vida. En realidad, Emiliano ha enseñado algo muy sencillo y claro, pero enormemente difícil en los tiempos agitados que nos llevan. El liderazgo efectivo es el que no se nota.