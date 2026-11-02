En Toledo llevan siglos haciendo transformación digital, pero sin subvenciones: donde antes había una vecina en la ventana, ahora hay un grupo de WhatsApp. La información sigue siendo la misma y la velocidad ligeramente inferior, porque ninguna fibra óptica ha conseguido adelantar por ahora a la señá Mercedes cuando oye una discusión en el patio.

Como ahora soy presidente de la comunidad (de vecinos) he pasado una derrama para pagar un coach y este nos ha dado una sesión porque necesitábamos actualizar nuestro lenguaje para competir en un entorno global dentro del Casco.

La del 3C le preguntó si eso incluía poder seguir fisgoneando o hacer social listening, porque según el consultor, ahora andar de golienda es mejor llamarlo social listening. Mi vecina escucha detrás de la puerta desde 1974 y jamás ha facturado por "monitorización reputacional". Así que también hemos aprovechado al alcagüete del 1B y le hemos convertido ahora en community manager. Antes difundía lo que le contaban; ahora "dinamiza comunidades".

Un achiperre es ahora un gadget. Si no funciona, es un achiperre roto. Si cuesta cuatrocientos euros y necesita actualizarse para encender una bombilla, es domótica.

Tener talandango equivale a disponer de strategic thinking. Aunque hay una diferencia: una persona con talandango ve que entra agua y llama al fontanero; el estratega convoca una sesión de brainstorming para determinar si la humedad constituye una amenaza o una oportunidad. Se está enguachinando el patio... Tenemos un desafío de resiliencia hídrica.

Jalbegar también se ha modernizado. Ahora es una intervención de restyling sobre un activo inmobiliario. Si la pared queda bonita, se sube el alquiler. Si reaparece la humedad, se explica que el edificio tiene personalidad.

El chamorro es un profesional con convicciones firmes. Si además manda, posee capacidad de liderazgo. Si no manda, recursos humanos recomienda trabajar su resistencia al cambio.

Quedarse traspuesto durante una reunión es practicar mindfulness. Hacer momios cuando presentan el presupuesto es ofrecer feedback no verbal. Y estar dismutá después de escuchar tres horas de presentaciones es sufrir burnout: antes te mandaban descansar; ahora te proponen un taller.

La arrancaera es el actual afterwork. El catanga es un autobús , o sea, una solución de movilidad colectiva. Una pella es una financiación pendiente con el banco. Y una miaja de sueldo se llama paquete retributivo competitivo, especialmente cuando el competidor es un joven bancario.

Al consultor todo aquello le parecía fascinante.

— Debemos crear un hub de innovación lingüística.

— ¿Un qué?

— Un espacio para conectar talento.

— Ah…

Ante tanta modernidad decidí espaciarme un rato y salí a practicar los nuevos conceptos.

Darse un garbeo por mi ciudad es una delicia y oír cómo habla la gente más castiza; a ver si se me pegaba algo buscando palabras y expresiones toledanas que no estuvieran en el diccionario de la RAE. Perdonen si ofendo a los puristas con mis 'toledanismos'.

Como cada mañana, Toledo empezaba a recibir su diaria almorzá de turistas. Los catangas les descargaban a cascoporro junto a la Puerta de Bisagra o el remonte de Safont, y la marea subía despacio en procesión al Casco, en fila india por la escalera mecánica, con cara de abisiblaos, sus bolsas faltriqueras , anteojos de sol y los casquitos del tour operator colgando del pecho.

Desde lejos yo iba arrecío de frío, pero como también soy miaja alcagüete, anduve de golienda de esta pintoresca procesión del "Corpus Turisti" en la que cada cofradía sigue un paraguas de distinto color con auténtica devoción.

Los vecinos más arriscados miraban al cielo: "no hay nublao" , pero hoy —barruntaban— que se iba a "enguachinar el Casco como antiyer".

En Zocodover estaba la gente emborrizá, ya no se distinguía siquiera el adoquinao. Había zapatillas enliriadas, trolleys de un santo (un tal Sansonite), y personas dando vueltas sobre sí mismas como un baruto para averiguar por dónde les mandaba hoy la misma voz femenina del GPS, que es una reconocida actriz de doblaje española llamada Nikki García y amiga mía.

Un señor sintió un ligero alifafe en las rodillas mientras sostenía su achiperre móvil con las dos manos, como si llevara una bandeja de toledanas mangalosas .

La aplicación le ordenó tirar palante; y se encontró enfrente una pared del siglo XVI sin jalbegar.

— ¡Anda, bolo!, murmuró un toledano que pasaba.

— Como no llames a un alarife de fuera, aquí en el casco no quedan ya, se han muerto todos…

Los grupos avanzaban renqueando, a pequeños tirones. Se paraban ante un escudo de águila bicéfala, arrancaban, se volvían a parar ante una puerta. El último todavía está fotografiando una aldaba de un portalón cuando el primero ya había llegado a la tienda de damasquinados yendo pa ca El Greco.

Entre los grupos quedaba atrapado en medio un pobre vecino del Casco que había salido a por un cantero de pan bregado, y viendo con desesperación cómo se le arreciaba la demora sin poder caminar, le preguntó a otro desde un lado de la calle Hombre de Palo:

— ¿Cacia onde tiras ahora, Indalecio?

— Cacia eso de la barbería, bolo. No hay manera de cruzar esta calle hasta que se vayan todos éstos luego por la noche.

Las callejas olían a café, chicoria, kebab, mazapán y humanidad recién sudada por la cuesta de las Armas. De las tiendas salían turistas atiborrados de souvenirs: pines de caballeros templarios de plástico, imanes para la nevera con el perfil de la catedral y espadas de acero toledano made-in-Shanghai que obligaban a sus compradores a caminar de lado para volver a ocupar un hueco en la riada humana.

Un muchacho de aspecto nórdico cargaba "una lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor". Aquel Quijote adolescente llevaba una adarga tan larga que podría defender el Alcázar de los sarracenos, aunque ahora mismo apenas levantaba la vista de su smartphone y no conseguía salir de la tienda de recuerdos sin derribar el expositor de un rechoncho sanchopanza.

En la plaza de la Catedral, una pareja de arriscaos buscaba el encuadre perfecto de la puerta del Perdón. Él reculaba y ella le mandaba arrear, diciendo con gracia, dale patrás. Detrás esperaban veinte personas, un carrito infantil y un repartidor colombiano de pizzas sobre su moto que empezaba a perder el talandango.

—Una miaja a la izquierda.

La miaja terminaba ocupando media plaza, porque en la ciudad imperial ya no se hablaba de varas, fanegas o arrobas, que era lo que todos entendían hasta que trajeron el metro y el kilo.

Había turistas arrecíos de frío en las sombras y achicharrados al doblar la esquina frente al sol. Algunos se quitaban el chambergo, se lo ponían, consultaban el pronóstico del tiempo y miraban alrededor con cierto resentimiento. Toledo se divierte haciendo experimentar a las personas las cuatro estaciones entre una fachada y la siguiente.

Por las puertas abiertas de las casas se asomaban turistas también de golienda. Veían un patio, un chibitil, una maceta de cerámica talaverana, dos sillas de esparto y ya estaban buscando el precio del ticket de entrada. Una ilustre fregona apareció con una jofaina y un delantal.

— ¿Se puede visitar?

— Sí, alhaja. Si me ayudas a acicalar esto, y me adelantas algo pala pella, te meto hasta el fogón de la cocina.

A mediodía los veladores y las terrazas están tan apretados que para cortar una croqueta de ciervo de Los Yébenes hay que pedir permiso a la mesa de al lado. Los camareros se contornean con el cuerpo ladeado y los platos de carcamusas en alto. Un niño mellique se queda traspuesto sobre el hombro de su padre, único visitante que ha encontrado alojamiento turístico móvil con vistas a los cigarrales y transporte incluido.

El catanga abre las puertas y los que esperaban en fila se aproximan con la misma expresión de esperanza en el Más Allá. ¡Purruntete! Dentro, un vecino hace momios: todavía faltan por subir dos maletas y un chino chamorro empeñado en entrar sin quitarse la mochila de la espalda.

Al caer la tarde, la marea humana empieza a bajar hacia la estación. Quedan restos de servilletas bajo las sillas, camareros recogiendo y vecinos que por fin consiguen cruzar la calle en línea recta.

Desde una ventana alguien pregunta:

— ¿Han tomao ya la arrancaera?

Abajo aparece otro paraguas, seguido de treinta cabezas.

— Anda pitorra. Pachasco íbamos a tener tanta chorra en Toledo.