El sillón es lo primero

En Suecia un alto cargo del Gobierno dimitió por comprar una tableta de chocolate con la tarjeta oficial del Gobierno, en Alemania dimite un ministro por una multa de tráfico y en Luxemburgo por una equivocación en la declaración de la renta; en cambio, en España, bajo su mandato hay dos accidentes de tren con 115 víctimas mortales y no pasa nada. ¡Qué vergüenza!

Puedo entender que el ministro Óscar Puente no estaba en el centro de control de Atocha dando órdenes a los maquinistas, pero eso no le exime de su responsabilidad como máxima autoridad del Ministerio de Transporte.

Lo de Urda debería hacernos reflexionar sobre algo que va mucho más allá de las responsabilidades técnicas que tendrá que determinar la investigación; porque, mientras los investigadores reconstruyen los acontecimientos, hay una pregunta que sigue sin respuesta política: ¿quién asume la responsabilidad de lo ocurrido?

La responsabilidad política no funciona como una cámara de seguridad. No hace falta aparecer en la grabación del accidente para tener que dar explicaciones, y tampoco basta con señalar hacia abajo en el organigrama para quedar liberado de cualquier obligación.

En España parece que hemos institucionalizado una fórmula mucho más cómoda: nadie tiene la culpa, nadie sabía nada y, si acaso, ya veremos qué dicen las investigaciones. Mientras tanto, el sillón permanece ocupado.

Lo más preocupante es que esta discusión no debería tener absolutamente nada que ver con el calendario electoral. Estamos a las puertas de una campaña y algunos tendrán la tentación de convertir Urda en munición política, del uno y del otro lado, pero sería un error medir esta tragedia en términos de rentabilidad electoral, de encuestas o de estrategias partidistas. Aquí no estamos hablando de votos. Estamos hablando de personas.

Personas que salieron de Madrid para viajar a Sevilla y que nunca llegaron a su destino. Familias que esperaban una llamada, un mensaje o la llegada de alguien a casa y que recibieron la noticia que nadie debería recibir. Padres, hijos, hermanos y amigos que ahora tendrán que aprender a vivir con una ausencia que ninguna comparecencia ministerial puede reparar.

¿De verdad alguien puede pensar que a esas familias les resulta indiferente que nadie asuma responsabilidades? ¿Que basta con anunciar una investigación, comparecer ante los medios y prometer que se llegará hasta el final?

La investigación tendrá que determinar qué falló, quién tomó las decisiones y si hubo negligencias individuales u organizativas. No se puede anticipar una culpabilidad que todavía debe establecerse, pero la responsabilidad política tiene otra dimensión. Es la obligación de responder ante los ciudadanos cuando un departamento bajo tu dirección se ve implicado en una catástrofe de semejante magnitud.

Por eso, que la oposición reclame la salida del ministro puede formar parte de la confrontación política. Que también lo hagan sus propios socios de Gobierno convierte la situación en algo todavía más significativo, y que, pese a todo, Puente se mantenga enrocado en su posición abre un debate sobre qué significa realmente asumir responsabilidades en España.

Hay algo especialmente difícil de explicar: si dentro de apenas quince días el ministro tendrá que abandonar sus funciones por el calendario electoral, ¿qué sentido tiene aferrarse ahora al cargo como si su continuidad fuese una cuestión de supervivencia institucional?

No se trata de resolver la investigación con una dimisión ni de convertir la salida del ministro en una sentencia judicial anticipada. Se trata de entender que la política también tiene una dimensión moral. Que dirigir implica responder. Que ocupar el escalón más alto de una responsabilidad pública no puede servir únicamente para disfrutar de sus atribuciones, sino también para asumir sus consecuencias.

Quizá eso sea precisamente lo que más nos diferencia de otros países: no la gravedad de nuestros errores, sino la extraordinaria capacidad que hemos desarrollado para convivir con ellos sin que aparentemente pase nada.

Y mientras en los despachos se discute quién tiene la culpa, en Urda hay familias que ya no podrán recuperar a los suyos.

A ellas no les devolverá la vida una dimisión, pero al menos alguien estaría reconociendo que, cuando una tragedia de esta magnitud ocurre bajo su responsabilidad, no basta con decir que uno no estaba mirando las pantallas.

En política, como en la vida, hay momentos en los que permanecer sentado también es una decisión, y esa decisión tiene consecuencias. Señor Puente, dimita.