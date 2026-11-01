Perder la nacionalidad albaceteña

Hace pocos días, en la Embajada de España en Washington DC, un joven se acercó al mostrador de atención al ciudadano para solicitar los trámites que le permitieran votar en las próximas elecciones generales. Iba a ser una mañana más. Sin embargo, su ilusión por la fiesta de la democracia no tardó en convertirse en un profundo disgusto.

La funcionaria que le atendió, tan amable como conocedora de las reglas, dejó claro a este chico que su condición de residente en el extranjero llevaba consigo ciertas renuncias. De algún modo, el muchacho había escapado de la ardua burocracia y no fue hasta su llegada a la sede consular cuando recibió la noticia.

Solicitar el voto conllevaba admitir que su tierra, Albacete, ya no era tan suya. Quizás sí más de otros. Su empadronamiento en la provincia de los miguelitos y las navajas quedó anulado. El joven desapareció del registro manchego en el mismo momento que aceptó como propias las urnas que llegarán a Estados Unidos a finales de mes. Allí y a otras muchas zonas del mundo.

Resignado, aceptó la realidad y firmó los papeles. Cuántos no harán lo mismo a todos los niveles. Salir del lugar de origen, renunciar y aceptar que la realidad es desvincularte de lo que eres para poder seguir adelante. Este joven, pongámosle Antonio, nombre más común en la provincia, es a ojos del mundo un español, pero ahora ya no tanto un albaceteño en la mirada de España.

Por mucho que Rozalén cante a Albacete como el Harvard City de España, nuestro Antonio ya no será tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones. La parte de los presupuestos del Ayuntamiento de la ciudad que le tocaba dejará de existir. Uno menos.

Y eso que a espaldas de Antonio en la Embajada había una foto apasionante de los molinos de Consuegra, pero ni aun así. Habrá que preguntarse por qué este joven se marchó. Con lo preparado que parecía cuando le contaba su trabajo a la trabajadora consular. Qué tendrán fuera que nadie haya querido dentro. Y no porque el quisiera irse. Se notó en aquel “vaya” al entender que su nacionalidad albaceteña, sea eso lo que sea, le sería arrebatada.

Desde aquí un saludo a nuestro Antonio, que además de tener que cocinar con mantequilla y no poder comprar chorizo, ahora es un manchego menos. Los partidos que pelearán por la alcaldía de la ciudad castellanomanchega quizás tampoco le den mucha importancia. Él ya no podrá decidir quién gobierna la ciudad que le vio nacer.