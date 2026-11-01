Perder la nacionalidad albaceteña

ES NOTICIA:
Elecciones 2026
Últimas noticias
Mapa de noticias
Accidente tren Toledo, en directo
Diálogo Iryo y Ouigo
Inflación y desgaste
El último pelele
Miedo fin de ciclo PSOE
Dimisión o cese Óscar Puente
'Testamento' de Antonio, maquinista del AVE
Carlos experto en vivienda
Borja ingeniero batería
Padre indignado casero
Sergio albañil autónomo
Rufián vivienda alquiler
Quique Vidal hipoteca perros
88% españoles
Borja Valero casa
Finlandia almacenamiento nuclear
Pedro Sánchez rutina
Puente perdiz estofada
Pablo Ojeda salsa pescado
Psicología obsesión orden
Mejillones dieta
Sandra Moñino patatas
Pescado frito microondas
Eva Fernández notaria
Juan maquinista
Merche propietaria
Hígado de pollo
Patrimonio Óscar Puente
Los controladores culpan a Puente
Vídeo con el 'Guernica' Pedro Sánchez
Investigación accidente tren
Inversión en Adif
Mudanza a un pueblo
Hacienda y las cartas de miedo
Meteorólogos danas España
Ingeniero baterías factura
Cena más fácil y sana
Ingeniero LZB sistema
Impermeabilizador trabajo
Carniceros sueldo trabajo
Tomates nevera sabor
Inodoros blancos limpieza
Diseñador enchufe cocina
Dueño bar pueblo
Propietario pisos alquiler
Trabajadores días retribuidos
Primark tazas desayuno
Loles León
Pescaderos
Alcalde de un pueblo
Chuletón tierno
Mejillones más ricos
Ropa deportiva
Lavar las toallas
Mecánico
José Manuel Albares
Isabel Díaz Ayuso
Mejor pescado para comer
Carniceros
Meteorólogos
Electricista
Ingeniero industrial
Aitor Maldonado empresario
Maribel Verdú vivienda
Cocinero cubano
Viajes alta velocidad Madrid-Andalucía
Jubilada que comparte piso
Joven vuelve España
Pareja construyendo hogar
Ayuda Seguridad Social hijos
Ingeniero batería ordenador
Maquinista AVE curso
Truco eliminar grasa horno
Fórmula inodoro blanco
Expertos en bricolaje
Filetes más ricos
Solomillo de cerdo
Calamares más ricos
Banco de almacenaje de Jysk
Cocinero
Luto oficial en España
Esperanza Aguirre
Programador
Albañil en España
Lara Ferreiro, psicóloga
Pescadera
Vivienda en alquiler
Tiempo en España
Gabriel Rufián
Margarita Robles
Incapacidad permanente
Ruta accidente tren
Trucos lavavajillas
La cena más rica de otoño
Cómo lavar zapatillas
Mejor banco de España
Elecciones generales 29N 2026
Resultados Elecciones Generales 2026 en España 29N
Vandal English
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Análisis Castlevania Belmont's Curse
Trucos GTA VI
Guía GTA VI
Cuadro de los Molinos de Consuegra de Toledo.

Cuadro de los Molinos de Consuegra de Toledo. Cedida

Opinión UN MANCHEGO EN USA

Perder la nacionalidad albaceteña

Rafael Yuste
Publicada
Actualizada
Síguenos

Hace pocos días, en la Embajada de España en Washington DC, un joven se acercó al mostrador de atención al ciudadano para solicitar los trámites que le permitieran votar en las próximas elecciones generales. Iba a ser una mañana más. Sin embargo, su ilusión por la fiesta de la democracia no tardó en convertirse en un profundo disgusto.

La funcionaria que le atendió, tan amable como conocedora de las reglas, dejó claro a este chico que su condición de residente en el extranjero llevaba consigo ciertas renuncias. De algún modo, el muchacho había escapado de la ardua burocracia y no fue hasta su llegada a la sede consular cuando recibió la noticia.

Solicitar el voto conllevaba admitir que su tierra, Albacete, ya no era tan suya. Quizás sí más de otros. Su empadronamiento en la provincia de los miguelitos y las navajas quedó anulado. El joven desapareció del registro manchego en el mismo momento que aceptó como propias las urnas que llegarán a Estados Unidos a finales de mes. Allí y a otras muchas zonas del mundo.

Resignado, aceptó la realidad y firmó los papeles. Cuántos no harán lo mismo a todos los niveles. Salir del lugar de origen, renunciar y aceptar que la realidad es desvincularte de lo que eres para poder seguir adelante. Este joven, pongámosle Antonio, nombre más común en la provincia, es a ojos del mundo un español, pero ahora ya no tanto un albaceteño en la mirada de España.

Por mucho que Rozalén cante a Albacete como el Harvard City de España, nuestro Antonio ya no será tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones. La parte de los presupuestos del Ayuntamiento de la ciudad que le tocaba dejará de existir. Uno menos.

Y eso que a espaldas de Antonio en la Embajada había una foto apasionante de los molinos de Consuegra, pero ni aun así. Habrá que preguntarse por qué este joven se marchó. Con lo preparado que parecía cuando le contaba su trabajo a la trabajadora consular. Qué tendrán fuera que nadie haya querido dentro. Y no porque el quisiera irse. Se notó en aquel “vaya” al entender que su nacionalidad albaceteña, sea eso lo que sea, le sería arrebatada.

Desde aquí un saludo a nuestro Antonio, que además de tener que cocinar con mantequilla y no poder comprar chorizo, ahora es un manchego menos. Los partidos que pelearán por la alcaldía de la ciudad castellanomanchega quizás tampoco le den mucha importancia. Él ya no podrá decidir quién gobierna la ciudad que le vio nacer.

Más en Opinión