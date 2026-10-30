Negligencias que matan

Dentro de dos semanas, concretamente el 11 de noviembre, nuestros vecinos franceses celebrarán el Día del armisticio. Un día que conmemora el fin de las hostilidades de una guerra que duró más de cuatro años y que presentó al mundo, por primera vez, la crueldad y la brutalidad de la guerra moderna. Me refiero, como ya habrá podido adivinar, a la I Guerra Mundial.

En aquel conflicto, la tecnología, desarrollada a partir de los avances técnicos que trajo la segunda revolución industrial, cambió la manera de hacer la guerra y conocer la muerte. La electricidad, el petróleo, la siderurgia, la industria química… se pusieron al servicio del exterminio. ¿El resultado? En torno a 19 millones de muertos en cuatro años.

La entrada de los Estados Unidos en la guerra en 1917, el fracaso de las ofensivas alemanas en la primavera de 1918 y la rendición de austriacos y turcos permitieron el fin de ese infierno. De este modo, el día 11 del mes 11 del año 1918 se firmó el armisticio que debía poner punto y final a los combates. O lo que es lo mismo, se firmaba el documento por el que franceses y alemanes se comprometían a dejar de pegarse tiros los unos a los otros tras cuatro años de infierno en las trincheras.

El armisticio se rubricó en un vagón de tren adaptado para hacer las funciones de puesto de mando en el bosque de Compiègne, al norte de París, a las 5 y 12 de la mañana. Pero el demonio está en los detalles y nadie de los allí reunidos pareció darse cuenta de que el documento que se estaba firmando decía que la guerra concluiría a las 11:00 am. Un ‘pequeño detalle’ en el que nadie quiso reparar y que costó 11.000 muertes, más innecesarias e inútiles que nunca.

La I Guerra Mundial había acabado, pero las muertes continuaron seis horas más por tres causas. La primera fue la falta de agilidad en la comunicación del alto el fuego, problemas técnicos y de comunicación que diríamos hoy. La segunda causa se explica por la desconfianza larvada entre unas tropas que llevaban años matándose. Hoy a esto lo llamaríamos fallos humanos. La tercera causa, la peor de todas, tuvo que ver con la falta de inteligencia, vestida de prepotencia y ambición, y la falta de humanidad de generales y oficiales henchidos de orgullo, que no veían más allá de sus narices (siempre a cubierto). Altos mandos (siempre los malditos mandos) que quisieron asegurarse victorias hasta el último minuto. Estas victorias se vendían entonces como méritos de guerra… Hoy no sabría cómo calificar a estos 'méritos', quizás podríamos referirnos a ellos como responsabilidades políticas.

Fallos técnicos, fallos humanos, fallos de comunicación, prepotencia, ambición de los mandamases… Muchas veces me pregunto si aprendemos algo de las historias que ocurrieron. Siento decir que cada día me inclino más ante la idea de que no hemos aprendido nada. Miro a mi alrededor y la rabia y la indignación es compartida. ¿Cuántas negligencias estamos capacitados para soportar? El mes de noviembre vuelve a ser la clave. Se verá.