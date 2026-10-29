Mi última conversación con Fátima Báñez: "Feijóo será un gran presidente"

Fátima Báñez el pasado 16 de octubre en un acto con mujeres rurales en Toledo. Afammer

La última vez que estuve con la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, fue —¡cosas del destino!— aquí en Toledo.

Ocurrió hace apenas unos días, el 16 de octubre, en un acto de mujeres rurales organizado por Carmen Quintanilla al que asistió Alberto Núñez Feijóo.

Ella, junto al líder del PP, fue una de las grandes protagonistas de la jornada.

Había un ambiente relajado y tranquilo, de complicidad, cariño y cercanía; y Fátima pudo comprobar que, a pesar de no estar en primera línea política, seguía siendo muy conocida y muchos querían hacerse una foto con ella.

"Estás igual. Qué buena ministra fuiste. Vuelve, ¡necesitamos mujeres como tú!", le decían las asistentes mientras la llamaban: "¡Guapa!".

Estuvimos charlando un buen rato, recordando su etapa de ministra.

En un momento dado, entre bromas y veras, le pregunté si estaba preparada para volver a ser ministra. "Uf, qué va… Estoy encantada en la CEOE y me gusta mucho lo que estoy haciendo".

Me interesé por su día a día: "Tengo una agenda de vértigo, un sin-parar", dijo.

En un momento aceptó mi propuesta: "Si vuelves al Gobierno, la primera entrevista te la hago yo para EL ESPAÑOL". A lo que ella asintió con un sí rotundo y añadió: "Bueno, con entrevista o sin ella, yo creo que el PP va a volver a Moncloa y Feijóo será un gran presidente. Aprovecha y pídele la primera entrevista, que hoy le tienes cerca", me comentó.

Hablamos, ¡cómo no!, de la actualidad política, y se mostró muy preocupada por la situación de enfrentamiento y crispación que se ha generado en nuestro país: "Necesitamos una profunda regeneración democrática y eso es lo más importante y urgente a lo que se tendrá que enfrentar Alberto si es presidente".

Comentamos datos de la economía micro y macro que se habían conocido recientemente, e insistió en que, además de los grandes titulares y las cifras de las que alardea el Gobierno, la cosa no pinta bien: "Han matado el diálogo social y eso no es bueno para nadie. Demonizar a los empresarios que crean empleo no es el camino y el Gobierno lo sabe", señaló.

Fátima Báñez, nacida en Huelva, licenciada en Derecho y Ciencias Económicas, fue ministra de Empleo y Seguridad Social con Rajoy durante años decisivos. La entrevisté muchas veces para El Mundo, donde yo trabajaba entonces, y siempre me pareció una interlocutora fiable y directa.

Su perfil técnico, pero con un amplio bagaje político, era un lujazo para los periodistas. Era capaz de analizar decisiones complicadas con claridad y una precisión exacta, milimétrica, sobre lo que ella denominaba "economía de estar por casa".

Recuerdo perfectamente cómo me explicó la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012 y lo duro que fue para ella afrontar no sólo las críticas de los sindicatos, sino la convocatoria de la huelga general que se realizó con el objetivo de lograr su derogación.

Precisamente ese último día en Toledo —poco antes de iniciarse la intervención de Feijóo— recordamos aquellos tiempos: "¡Cómo ha cambiado el cuento! A Sánchez no le han hecho un ruido y ahora convocan una huelga general contra la oposición en la víspera de unas elecciones", dijo.

Aquella conversación informal con Fátima de hace apenas unos días me confirmó algo que ya sabía: que la exministra había podido cambiar de cargo y posición, pero su preocupación por el país y la cosa pública se mantenía intacta, y también conservaba su forma cordial y empática de estar en la esfera pública.

Cuando nos despedimos, después de hablar de cosas cotidianas, de su familia y sus aficiones, quedamos en concretar una fecha para comer juntas. Desgraciadamente, eso ya no será posible.

Descanse en paz una gran mujer y una ejemplar servidora pública.