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Pasajeros de los trenes siniestrados en el accidente de tren de Urda abandonando el lugar.

Pasajeros de los trenes siniestrados en el accidente de tren de Urda abandonando el lugar. Ángela Pulido Díaz

Opinión LA IZQUIERDA NORMAL

Responsables

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Algunas veces no hace falta buscar responsables. No porque no los haya, sino porque están a la vista, sin necesidad alguna de esfuerzo por localizarlos.

No se trata de culpa ni de señalar. No es nada parecido a un interés o ventaja política. Todo lo contrario.

Responsabilidad es asumir una consecuencia más allá de las culpas, es entender el cargo sobre el nombramiento puntual, es saber que la defensa de valores superiores está por encima de lo que uno considere acertado.

Hay una “Responsabilidad de Estado” con la situación de los trenes en España. Hasta lo ha dicho Sánchez a su manera, explicando que “no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”. Toda la razón.

Pero eso conlleva que el responsable deje de serlo.

No como victoria política, no como frase de la oposición, no como campaña electoral. Es una cuestión de Estado, de credibilidad, del valor y peso de cada institución en nuestro país. Es una responsabilidad con España.

Ningún Ministro de Transportes debe resistir dos accidentes de alta velocidad en menos de un año, con más de 100 fallecidos. No puede porque pone en riesgo la credibilidad en el propio sistema, porque genera dudas sobre su toma de decisiones, sobre sus prioridades y sobre su capacidad de evitar -o poner los medios para evitar- que algo así pase una tercera vez.

Y no es un análisis sobre lo buena o mala que en realidad esté siendo su gestión, ni lo justa o injusta que pueda ser la valoración de su trabajo. Es una necesidad de limpieza, de pulcritud, de exigencia del propio sistema. Es también respeto a las víctimas, transmitir que hay consecuencias, que no todo sigue sin más.

Si el tren en España es seguro, no lo parece. Y Puente no puede hacernos creer que lo es, aunque lo sea.

Si el tren en España vive su mejor momento, no lo parece. Y Puente no puede defenderlo ni aunque fuera cierto.

Si las inversiones necesarias se han hecho -que ya es mucho suponer- es imposible que la ciudadanía española lo crea si lo dice Puente.

Esa es la importancia del cargo, del valor de ser nombrado ministro. Cuando no se ayuda aquello que representas, cuando lo estás dañando, debes saber que es el momento de salir y permitir que se pueda -poco a poco- restaurar la confianza, por muy injusto que sea -o te parezca-.

Y ahora, a niveles generales, la confianza en las instituciones está desgraciadamente por los suelos. Recuperar los mínimos empieza a ser esencial.

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