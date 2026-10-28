La llamada de la sangre

Hoy he hablado con Piti.

Con mi querida Esperanza Basarán Conde. Mi Piti del alma. Y nada más escucharla he notado algo especial en su voz. La conozco bien. Hay una manera suya de emocionarse que se contagia incluso a través del teléfono.

Me ha contado que habían sido más de trescientos en Toledo.

“¿Cómo que más de trescientos, Piti? ¡Pero si eso es una multitud!”, le he respondido.

Y he empezado a preguntarle, como hago siempre cuando algo despierta mi curiosidad, sin dejarle apenas tiempo para responder. Quería saber de dónde habían salido tantos, cómo se habían encontrado y quién había organizado semejante reunión.

Ella se reía. Y yo casi podía verla al otro lado del teléfono, con esa risa suya de niña pequeña a la que le hacen cosquillas en el corazón.

Me explicó que, sencillamente, habían querido reunirse porque eran familia. Y me pareció una respuesta preciosa. No había una herencia que repartir, ni un aniversario redondo, ni una obligación que cumplir. Solo las ganas de verse, de conocerse, de estar juntos.

Más de trescientos descendientes de D. Julián y D. ª Margarita Esteban-Infantes reunidos en Toledo. Distintas generaciones, distintas vidas y un mismo origen.

Le pedí que me contara cómo se habían organizado. Quería saberlo todo.

Julián y Margarita tuvieron cinco hijos. Cinco ramas que, con los años, crecieron y se extendieron mucho más allá de Toledo. Para distinguirse durante el encuentro, cada una eligió un color. Azul, rojo, verde, amarillo y naranja.

Me hizo gracia imaginar aquella multitud salpicada de colores, reconociéndose unos a otros, descubriendo parentescos y tratando de recordar nombres.

Habían llegado desde Canadá, Francia, Suiza, Holanda, Inglaterra y numerosos lugares de España. Algunos seguramente se conocían desde siempre. Otros quizá no se habían visto nunca. Y ahí fue donde empecé a emocionarme de verdad.

Mientras Piti hablaba, yo imaginaba abrazos, presentaciones y sorpresas. Una prima llegada de Canadá descubriendo un parecido inesperado. Un primo de París que quizá hubiera viajado solo para pasar unas horas con los suyos. No sé si esas escenas ocurrieron exactamente así. Son las que yo iba dibujando en mi cabeza mientras la escuchaba.

Pensé entonces en quienes un día se marcharon lejos de su tierra. En las vidas que construyeron en otros países, en los nuevos acentos, en los hijos y nietos que quizá conocen Toledo más por las historias que han escuchado que por sus propias vivencias.

Llevamos la raíz en la maleta. Me gusta esa idea. Que podamos vivir en cualquier lugar del mundo y conservar algo de nuestros orígenes. El ADN viaja con nosotros sin ocupar espacio ni necesitar pasaporte. Pero la sangre por sí sola no explicaba aquel encuentro.

El ADN nos habla de dónde venimos; el cariño nos dice a quiénes pertenecemos.

Y todo en Toledo.

Mi Toledo.

Toledo como ombligo del mundo. Como lugar de regreso para quienes se marcharon y como descubrimiento para quienes nunca habían vivido allí.

Me imaginaba a los mayores contando historias, a los niños jugando con primos recién conocidos, a unos y otros comparando fotografías antiguas y buscando parecidos.

Le pregunté a Piti qué había sentido, si había encontrado caras conocidas y qué les había parecido a sus hijos verse rodeados de tanta gente suya.

Su respuesta fue tan sencilla que me dejó pensando.

“Indescriptible. Ha sido indescriptible y con mucho, mucho cariño”.

Con mucho, mucho cariño.

Me quedé con esas palabras. Porque, al final, quizá eso era lo importante. No la cantidad de asistentes ni los kilómetros recorridos, sino la alegría de reconocerse y sentirse queridos.

Me impresionó pensar que alguien hubiera tenido la iniciativa de reunirlos y que tantos hubieran respondido. En estos tiempos en los que siempre vamos deprisa, detenerse para compartir una jornada con los nuestros me parece un gesto extraordinario.

Y entonces apareció en nuestra conversación la casa. La de la calle de la Granada, en Toledo. El número 5 de entonces, que hoy es el 7. Allí comenzaron Julián y Margarita su vida juntos.

No pude evitar imaginar aquella fachada y preguntarme cómo sería la vida dentro de esas paredes. Las conversaciones alrededor de una mesa, las preocupaciones cotidianas, las alegrías, los cinco hijos creciendo sin que sus padres pudieran sospechar hasta dónde llegaría su descendencia.

Pensé en ellos dos. En lo que habrían sentido si alguien les hubiera contado que, generaciones después, más de trescientas personas se reunirían en Toledo para recordar sus orígenes, para sentir que son familia.

Me habría encantado ver sus caras.

Cinco colores. Cinco países extranjeros. Más de trescientos descendientes. Y dos personas en el origen de todo.

Cuando terminamos de hablar, me quedé pensando en Piti.

En lo feliz que sonaba. En cómo había conseguido transmitirme la emoción de un encuentro al que yo no había asistido. Y en lo bonito que resulta escuchar a alguien a quien quieres contar algo que le ha hecho verdaderamente feliz.

Hoy me has hablado de tus antepasados, Piti, de cinco colores y de más de trescientas personas reunidas en Toledo. Pero lo que yo he escuchado, por encima de todo, ha sido tu alegría. Y me has hecho partícipe de ella, así como el orgullo de familia.

Porque una de las cosas más bonitas de la amistad es que la felicidad de alguien a quien queremos acaba siendo también un poco nuestra.

Gracias, mi Piti del alma, por regalarme hoy un pedacito de tu felicidad. Y por recordarme que no estamos solos. Que nunca lo hemos estado y que el ADN suma y no pesa.