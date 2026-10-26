En la muerte de un torero

Albacete está de luto porque se ha muerto un torero de los pies a la cabeza, hecho y derecho, redondo, rotundo y hercúleo… La tarde del sábado se nos rajó en dos cuando conocimos la muerte de Gonzalo González, instructor, director, maestro de lidia en la Escuela Taurina de Albacete, probablemente la más fructífera de toda España, de donde más toreros han salido, a la que disimuladamente desde el resto del planeta taurino se mira con cierta envidia.

Ha fallecido en una finca de Jaén, donde fue con su hijo a tentar unas vacas. Cayó a plomo, de pie, como siempre fue su vida. De hoy para mañana, sin que nadie sepamos qué, cómo o por qué. La tauromaquia en Albacete llora de rabia por perder a uno de los suyos, de los más valientes, de los más antiguos, de los más puros.

Ya no podré escuchar más su voz honda y profunda, aquella con la que daba lecciones de sabio siendo tan joven. El mundo del toro le atravesó la femoral del conocimiento y su vida completa fue al servicio de una pasión que lo dominaba enteramente. Tocó todos los palos y ascendió por el andamiaje del escalafón, donde siempre fue un obrero, un peón, un artista, un banderillero, un torero… Pero qué pedazo de torero.

Porque lo más grande que tenía, sin duda, era su corazón ancho y limpio, abierto en canal para los buenos amigos que da la torería. Se me ha ido un referente de la bonhomía, alguien a quien yo quisiera parecerme a la hora de tratar al prójimo. Hace un mes justo me llevaba a su hermana Paqui, oftalmóloga de primera, para ponerme en suerte y abrirme las puertas de la recuperación tras el diagnóstico temprano de un desprendimiento de retina. Recuerdo nítidamente sus palabras al salir del hospital. “Si quieres un consejo, primero tú, luego tú y después tú. La vida no va de prisas, sino de tiempo. Por volver antes al mundo del toro después de una cornada, me lesioné para siempre y tuve que dejarlo. Las prisas, para los malos toreros”. Cómo te voy a echar de menos, Gonzalo.

Comento la noticia con Emilio del Rey, decano de los críticos taurinos de Albacete, su hijo Lorenzo y mi compañera Gema Jiménez, directora de Onda Cero en la gran ciudad manchega. No es justo ni soportable el dolor a las cinco de la tarde. Como escribiera Federico, “los toros de Guisando /casi muerte, casi piedra/ mugieron como dos siglos/ hartos de pisar la tierra”.

Se cumplirá el año que viene un siglo de la generación del 27, aquella que no puede entenderse sin Ignacio Sánchez Mejías, pese a que la progresía inculta vete la tauromaquia. Si algo eché en falta de la película de los Javis, fue alguna referencia taurina, pues Lorca tampoco puede entenderse sin los toros. Pero eso es otra historia. Hoy la pena nos llora y alcanza por la muerte de Gonzalo, un torero valiente, un amigo feroz, un alma ya para la eternidad.

El mundo del toro en Albacete ha de hacerle un homenaje como merece… A quien dio toda su vida en cuerpo y alma a la tauromaquia. Descansa en paz. Y lidia, allí alto, en los cielos, el toro de la bondad, que siempre fue tuyo.