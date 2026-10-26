La gran mentira

Hay hechos que ocurren siempre cuando se acercan unas elecciones: los políticos descubren, de repente, que los ciudadanos existimos.

Hasta ayer pasaban por nuestro lado con la mirada perdida y demasiada prisa para escuchar nuestros problemas, pero llega la precampaña y se produce el milagro. Nos saludan, nos sonríen, nos preguntan qué tal estamos y hasta parecen interesados en saber cómo llegamos a fin de mes. La política española entra en su época más entrañable: la temporada de la hipocresía con sonrisa incorporada.

Durante unas semanas veremos a nuestros representantes convertidos en personas normales. Comerán pinchos, pasearán por los mercados, abrazarán jubilados y escucharán con expresión compungida a familias que no pueden pagar una vivienda. Descubrirán barrios que llevan años sin pisar y problemas que llevan años ignorando. Qué lástima que ese interés por el ciudadano tenga una fecha de caducidad tan precisa.

También llegarán los mítines, los bailes, las canciones y los saltitos sobre el escenario. Todo valdrá para conseguir un aplauso, grabar un vídeo viral y disimular que, detrás de tanta coreografía, las ideas escasean bastante más que los focos.

Llegarán después las promesas. Bajar impuestos, mejorar los servicios públicos, solucionar la vivienda, crear empleo y acabar con todos los problemas que no han sido capaces de resolver hasta ahora. Prometerán tanto que, si cumplieran la mitad, España sería poco menos que un paraíso. El pequeño detalle es que algunas promesas chocarán entre sí, otras no tendrán financiación conocida y unas cuantas serán incompatibles con la realidad, pero eso da igual: lo importante no será cumplir, sino conseguir que el elector llegue a las urnas con la memoria corta y la esperanza intacta.

En este espectáculo tendremos a Pedro Sánchez, nuestro particular enamorado de la política, dispuesto a encontrar siempre una explicación que lo exonere de cualquier responsabilidad. Si la vivienda se convierte en una pesadilla para miles de españoles, la culpa será del PP. Si los precios aprietan, habrá que mirar hacia otro lado. Si algo sale mal, siempre quedará algún culpable disponible. La responsabilidad, al parecer, es una competencia que nunca termina de asumir nadie.

A su alrededor, el PSOE sacará del armario su comodín favorito: Isabel Díaz Ayuso. Da igual cuál sea la pregunta o el problema. Si la conversación se complica, se pronuncia su nombre y asunto resuelto. No hace falta explicar demasiado, ofrecer resultados ni responder por los propios errores. Basta con señalar a Madrid y confiar en que el ruido tape las preguntas incómodas. Es la versión política de cambiar de canal cuando empieza la película que no nos interesa.

Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo tendrá que caminar por un campo de minas. Cada entrevista será un examen y cada declaración, una oportunidad para fabricar un titular. Cualquier tropiezo se presentará como una afrenta sin parangón, una prueba definitiva de todo lo que sus adversarios quieran demostrar. Los errores propios siempre serán matices; los ajenos, catástrofes nacionales.

A la izquierda del PSOE tampoco faltará entretenimiento. Podemos y las distintas formaciones que aspiran a reconstruir una coalición volverán a demostrar que ponerse de acuerdo puede ser mucho más complicado que seguir “a palos” entre ellos. Asistiremos a disputas por los puestos, las siglas, los liderazgos y el protagonismo. Todos hablarán de unidad y responsabilidad histórica mientras calculan cuántos puestos les corresponden. La unidad será imprescindible, siempre que nadie tenga que renunciar a mandar.

Y así, partido tras partido, tendremos nuestro catálogo de contradicciones. Los que llevan años gobernando se presentarán como la solución a los problemas que siguen sin resolver. Los que aspiran a gobernar prometerán arreglarlo todo. Los que reclaman regeneración justificarán sus propias miserias y quienes denuncian la polarización seguirán alimentándola. Todos asegurarán que estas elecciones son trascendentales y que ahora sí ha llegado el momento de cambiar las cosas.

Lo más preocupante es que unas elecciones son importantes y precisamente por eso resulta tan lamentable que buena parte del esfuerzo se dedique a fabricar enemigos, explotar emociones y vender expectativas, en lugar de presentar propuestas serias, explicar cuánto cuestan y asumir el compromiso. ¡Por Dios, que llegue pronto el 29N!