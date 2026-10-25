Un Jubileo para la Historia

A las seis de la tarde, el arzobispo de Toledo abría la Puerta Santa por la que atravesaron reyes y Papas a lo largo de la Historia. No sé qué habría mejor que hacer un domingo por la tarde que una cita directa con la eternidad y la gloria. La Plaza del Ayuntamiento parecía un pequeño San Pedro del Vaticano, esperando la comitiva que abriera la Puerta del Jubileo 26/27.

El primero de toda la historia de Toledo en los ochocientos años de la Catedral Primada de España. Un templo dedicado a Santa María, la Dives Toletana, por la que esta ciudad es conocida en todo el mundo y guarda un papel esencial dentro de la Historia del Arte. El gótico no se entiende sin la Catedral de Toledo, de igual forma que España tampoco se comprende sin la Ciudad Imperial.

Ocho siglos la contemplan desde que Jiménez de Rada ordenó la primera piedra para conmemorar la batalla de las Navas de Tolosa, aquella por la que los ejércitos de los reinos cristianos endosaron una derrota casi definitiva a las tropas de origen almohade. Fue uno de los hitos de la Reconquista, la empresa más alta, grande y noble que ha tenido este país, España, a lo largo de su dilatada historia. Si hoy no llevamos burka, en parte, es por ello.

De ahí que el corazón nos salía por la boca cuando don Francisco Cerro abría y cruzaba por vez primera este Año Santo la Puerta de Reyes. Después lo haría todo el pueblo cristiano, de manera tranquila y ordenada. Miles de personas lo hicieron esta tarde de domingo sin un solo disturbio. Igual que en Barcelona, donde cientos de desarrapados quemaban el centro de una ciudad. Esto debe de ser algo parecido a lo que llamamos o consideramos civilización. A ver si nos enteramos de una vez de qué va la jugada que tenemos frente a nosotros.

Pero la del domingo santo por la tarde en Toledo era especialmente conmovedora. La Orquesta y Coro del Conservatorio Jacinto Guerrero, junto a los Seises que fundara el Cardenal Silíceo; don Jaime León, maestro de Capilla; Juan José Montero, director musical de la Real Fundación Toledo y el resto de músicos que llenaban el coro de la Catedral ofrecieron una Misa deliciosa. Don Francisco Cerro dijo en su homilía que este era el Jubileo de la unidad y confianza. Afeó el ojo por ojo y diente por diente. En estos tiempos de polarización, se sacan cuatro ojos y cinco dientes. En primera fila estaba la ministra Tolón y el alcalde Velázquez, que concurrirán dentro de un mes a las urnas. Esperemos que sea todo civilizado y gane también Toledo en unas generales.

Me sentí como un rey tumbado ante la Historia, como el propio doncel de Sigüenza cuando me dejaron seguir la Eucaristía en la capilla del Altar Mayor. Un altar inmenso, colosal, sensacional, único, espectacular, fabuloso. Se agotarían los calificativos y no terminaríamos. Como me decía Juan Luis Vidal, director de la Caixa en la región, un lujo y una maravilla. Un deleite para los sentidos. También vi a Daniel Gómez Aragonés, uno de los grandes y modernos divulgadores de la Historia de Toledo y del valor de la cristiandad en la ciudad desde los tiempos de Recaredo. Al pasar por la Puerta Santa se encuentra uno la Capilla de la Descensión y siente como si los ropajes de San Ildefonso se hicieran ámbar sobre la mano que acaricia la roca. Lo siento, pero es mi debilidad. La Catedral de Toledo, después de Roma, es el centro católico más importante del mundo. Seguro que Dani me da la razón.

A partir de hoy, aquellos que lo deseen podrán pasar por la Puerta Santa de Reyes media hora antes de la Misa del Peregrino que se celebrará a las once de la mañana. Estoy por irme allí y pasar todos los días. Entré por la derecha, igual que el arzobispo… Me di cuenta de ese detalle. En realidad, uno sentía ser un personaje bíblico por debajo de las jambas de la Historia. Una cita con la eternidad, la belleza y el Misterio. Porque Misterio sigue siendo que dos mil años más tarde la Historia continúe girando en torno a la figura del Nazareno.

No se lo pierdan este año en Toledo. Es de las cosas grandes que pueden hacerse en la vida.