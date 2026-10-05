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Emiliano García-Page, a la derecha, en el aula de un colegio.

Emiliano García-Page, a la derecha, en el aula de un colegio. JCCM

Opinión

La respuesta correcta

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Nunca habíamos tenido tantas respuestas al alcance de la mano. Basta escribir una pregunta en un buscador o formularla a una inteligencia artificial para recibir, casi al momento, una explicación, un resumen o una solución. Nunca habíamos dispuesto de tanta información y nunca había sido tan sencillo acceder a ella. Y, sin embargo, quizá nunca haya sido tan necesario aprender a preguntar.

La filósofa y docente Magdalena Reyes Puig afirma que "preguntar es un acto de valentía porque implica una actitud de reconocimiento de nuestra ignorancia". Y me parece una buena reflexión para este 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, porque enseñar nunca ha consistido únicamente en proporcionar respuestas. Hoy, cuando las respuestas parecen multiplicarse a nuestro alrededor, esa evidencia adquiere todavía mayor importancia: disponer de información no significa comprenderla, como tampoco obtener una respuesta significa necesariamente haber aprendido. Precisamente por eso, la facilidad para acceder a una respuesta no disminuye la importancia de la educación. Al contrario, hace todavía más necesario aprender qué preguntas debemos formular, cómo podemos contrastar lo que recibimos y qué razones tenemos para considerarlo cierto.

Ahí está una de las grandes tareas del profesorado de nuestro tiempo, su labor no consiste únicamente en decirnos cuál es la respuesta correcta. Nos enseña a preguntarnos por qué lo es. Nos ayuda a distinguir una información fiable de otra que no lo es; un argumento de una ocurrencia; una evidencia de una opinión. Nos enseña a relacionar conocimientos, a descubrir nuestros errores y a aceptar algo que no siempre resulta sencillo: que podemos estar equivocados.

Pero hace algo más. Enseñar es también enseñar a mirar. Todos recordamos a la persona que consiguió despertar nuestro interés por algo que hasta entonces nos resultaba indiferente. Una novela, una ecuación, un hecho histórico o el cielo nocturno pueden adquirir de pronto un significado nuevo. Y detrás de muchos de esos descubrimientos ha habido docentes que han sabido despertar una pregunta y acompañarnos hasta comprenderla. Porque educar no consiste solo en acumular conocimientos.

Así lo destaca la filósofa Martha Nussbaum, que lleva años defendiendo una concepción de la educación que permita desarrollar capacidades como pensar críticamente, imaginar y participar en la vida pública. Se trata, en definitiva, de proporcionar a cada persona las herramientas necesarias para ir construyendo su propia vida y su propio criterio.

Y aquí aparece una de las paradojas más hermosas de la profesión docente: se enseña para que algún día el alumnado pueda caminar solo. Se enseña a leer para que puedan elegir sus propios libros; a razonar para que puedan elaborar sus propias conclusiones; a contrastar para que no tengan que aceptar como cierta la primera respuesta que encuentren; a convivir para que puedan escuchar a quien piensa de manera diferente; y a aprender para que puedan seguir haciéndolo de manera autónoma. Esa autonomía es uno de los mayores logros que puede alcanzar la educación.

Pocas profesiones trabajan tanto con el futuro como la enseñanza. Y reconocer esa labor no puede limitarse a un día al año: significa también respaldarla con decisiones. En Castilla-La Mancha hemos reforzado progresivamente las plantillas y este curso contamos con casi 900 profesionales más que el anterior y cerca de 6.000 más que en 2015. Hemos reducido ratios, mejorado las condiciones del profesorado y reforzado su formación permanente, porque cuidar nuestro sistema educativo exige cuidar a quienes cada día lo hacen posible.

Pero los números no cuentan toda la historia. No miden las horas de preparación, la explicación que se intenta de otra manera o la satisfacción de ver avanzar a quien encontraba dificultades. Esa parte de la educación no cabe en una estadística, pero sucede cada día en nuestros centros.

Por eso, este 5 de octubre quiero agradecer a todo el profesorado de Castilla-La Mancha su profesionalidad y su compromiso, y reconocer la importancia de una tarea cuyos resultados muchas veces tardan años en poder apreciarse.

Vivimos rodeados de respuestas. Algunas llegarán de los libros, otras de las pantallas y cada vez más procederán de máquinas. Pero seguiremos necesitando personas que nos enseñen a formular buenas preguntas, a comprender las respuestas y, finalmente, a pensar por nosotros mismos. Eso es también enseñar. Y eso es trabajar cada día con el futuro.

Artículo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con motivo del Día del Docente, que se celebra el 5 de octubre.

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