La vulnerabilidad es algo que muchos evitamos reconocer porque nos hace sentir frágiles, como un junco que se dobla ante la vida y nuestras propias acciones. Sin embargo, es una realidad que, aunque intentemos ocultar, atraviesa cada rincón de nuestra existencia. Vivimos en una sociedad que a menudo premia la fortaleza, la apariencia de control y la infalibilidad, pero esto no es del todo cierto, porque la verdadera esencia del ser humano reside en reconocer, aceptar y abrazar que no somos perfectos. Necesitamos ser vulnerables para dejarnos ayudar y querer...

A menudo, la vulnerabilidad es vista como una debilidad, pero en realidad, es una fuente profunda de fortaleza y autenticidad. El psicólogo Carl Jung dijo: "Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad". Para mí, es un concepto precioso. Nuestra verdadera fortaleza surge de enfrentar y aceptar nuestras propias limitaciones y fragilidades. Es en ese proceso de tomar conciencia de nuestras sombras donde encontramos el coraje para ser nosotros mismos.

Este tema me fascina y creo que deberíamos tenerlo presente en todo momento, porque ni tú eres un superhombre ni yo una supermujer. Por eso, he dedicado tiempo a estudiarlo y me gustaría compartir contigo lo que dice Brené Brown, investigadora y autora que ha explorado extensamente la vulnerabilidad. Ella afirma: "La vulnerabilidad es el núcleo, el corazón y el centro de las experiencias humanas significativas". Según Brown, los momentos más profundos y humanos de nuestra vida —las conexiones, el amor, l...

Por ello, desde un aspecto humano y personal, sería un acto generoso entender la vulnerabilidad no como una debilidad, sino como un gesto de valentía, donde aceptamos humildemente abrirnos a la vida con honestidad y sencillez. De esta manera, todo sería más fácil: el perdón llegaría con menos esfuerzo y la culpa sería más llevadera.

Sin embargo, también existe otro tipo de vulnerabilidad, la que el ser humano enfrenta ante situaciones como la DANA. Aprovecho estas líneas para enviar cariño, admiración y fuerza a los pueblos de Castilla-La Mancha y Valencia, que han sufrido sus efectos.

La vulnerabilidad que nace de un golpe de la naturaleza es devastadora. Cuando las tormentas golpean con fuerza, arrasando hogares, negocios y pertenencias —y, lo más importante, vidas—, nos enfrentamos a una realidad en la que perdemos no solo cosas materiales, sino también una sensación de estabilidad, de seguridad y, en muchos casos, de identidad. Aún más compleja es la vulnerabilidad derivada del contexto político y de decisiones que afectan nuestra capacidad de respuesta y recuperación. Somos tan vu...

Es en estos momentos críticos donde la vulnerabilidad se convierte en una mezcla de impotencia y esperanza. Como dijo Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto: "Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos". Y es esta actitud la que ha emocionado a España entera y al mundo.

Ante la pérdida, nos vemos forzados a encontrar fortaleza en nuestra fragilidad, a reconstruirnos no solo físicamente, sino emocionalmente, y a reevaluar nuestras prioridades. En estas situaciones, descubrimos el papel fundamental de la comunidad, del apoyo mutuo, del hombro con hombro; en una palabra, de la solidaridad.

Esto nos invita a una profunda reflexión que los gobiernos deberían considerar: una sociedad solidaria que construye un mundo más llevadero, equitativo y resiliente es un ejemplo de verdadera fortaleza. La solidaridad de una nación ha sido y sigue siendo el motor más potente ante un desastre nacional. Vecinos, amigos e incluso desconocidos tienden la mano para ayudar: removiendo escombros, donando alimentos y acogiendo a familias desplazadas. La solidaridad no solo reconforta a quienes han perdido todo; ...

Y esto es una expresión de amor; sí, lo es, y nos ha conmovido profundamente. Proteger, abrazar, consolar, dar alimento, dar agua, traer maquinaria y buscar incansablemente a quienes el agua se llevó, sin esperar nada a cambio, es generosidad absoluta. En esa generosidad nacen puentes que ni el agua ni el fuego pueden destruir.

La lección que hemos aprendido bruscamente es que, sintiéndonos valientes y honestos en nuestra propia vulnerabilidad, somos más fuertes. Y que, en última instancia, la vulnerabilidad que dejan estas pérdidas, unida a la solidaridad que inspiran, nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar los golpes de la vida, sí podemos elegir apoyarnos mutuamente.