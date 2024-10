Pese a la sensación generalizada de fin de ciclo, creo que el sanchismo se atornilla en Moncloa. Como el director de este periódico, colijo que sus movimientos serán aún más peligrosos en lo que resta de época, pues los últimos estertores del moribundo son los más espasmódicos. A los socios que tiene alrededor no les trae cuenta que caiga porque pueden manejarlo y sacarle los higadillos. Al extorsionado, no le importa mientras mantenga las riendas de lo que le interesa. La Moncloa no sólo es zona de buenos colchones sino la manera más efectiva de mantenerse a salvo en un círculo cada vez más estrecho. Nunca la corrupción llegó tan cerca del presidente como hasta ahora. La foto con Aldama es devastadora.

En este contexto es en el que hay que situar la trama del aeropuerto. Page, que jamás se ha cruzado de acera, ha experimentado en sus propias carnes durante quince días todas las pócimas y aceite de ricino que el sanchismo pretende aplicarle hace tiempo. Aldama es el eslabón de la cadena que une a los del aeropuerto con el entorno del presidente del Gobierno. Y le han querido dar toda la quina posible en menos de quince días. Sucede que, como los dibujos animados, no contaban con su astucia. En cuanto se enteró, Page reventó la jugada. Conoce esta tierra como la palma de su mano y sabe que hay cosas por las que son imposible pasar. Esta era una de ellas. Por eso, en sólo unas horas levantó una estrategia que ha resultado brillante en vísperas del Estado de la Región.

Lo bueno de Emiliano es que las ha visto de todos los colores. Recuerdo cuando era alcalde de Toledo y se aproximaba la catástrofe de 2011 para el Psoe. Advertía ya entonces los peligros que el aeropuerto y la caja de Castilla-La Mancha traerían sobre Barreda, como acabó ocurriendo. Por eso, imagino que ni en sus peores pesadillas habría soñado con que otra vez la sombra de las avutardas extendiera su vuelo. De ahí la determinación con que actuó estos días. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, se ha doctorado con nota en esta quincena. Ambos deben reconocer también en este caso la ayuda y la posición cerrada y firme de ayuntamiento y diputación de Ciudad Real. Cañizares y Valverde han ido a una contra una decisión que hubiera supuesto la ruina de la provincia para varias décadas. Page lo ha vuelto a salvar.

Pero algo me dice que faltan piezas del puzzle y habrá que reconsiderar. Intuyo a Emiliano dolido y apesadumbrado por la luz de gas constante que le hacen los suyos. Nunca se vio mayor ingratitud contra quien es el único que mantiene hoy una mayoría absoluta del Psoe en España. Al otro le da igual, lo mismo una gorra que un sombrero. Mientras Sánchez mantenga su trono sobre una porción de tierra rodeada de tiburones, le será suficiente. Lo que no entiendo es cómo no lo ven los suyos. Dejará caer a todo quisque antes que irse por delante. La prensa y la judicatura hacen su trabajo y han cercado al personaje. Sánchez y Gómez puede ser la primera pareja presidencial que salga procesada de Moncloa. A él le dará igual mientras conserve el Falcon. Será todo una conjura de ultraderecha. Por eso, sólo caerá cuando los próximos le quiten la silla. Como en el Psoe del uno de octubre. Hasta entonces se reparten palos como la piñata, la gallinita ciega o televisión española. Page los ha recibido. Ha vuelto a dar con el 1.