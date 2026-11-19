Los despidos de Mahle en Cuenca se quedan en 147, pero una empresa auxiliar presenta otro ERE con 50 más

La dirección de Mahle y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo para reducir de 170 a 147 los despidos previstos en la planta que el fabricante alemán de componentes y sistemas para la automoción tiene en Motilla del Palancar (Cuenca).

La propuesta, que supone rebajar en 23 el número de trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE), se someterá este viernes a referéndum entre la plantilla.

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha confirmado el acuerdo ante los medios de comunicación en Cuenca en el marco del Consejo Regional del sindicato.

Ortega ha calificado de "lamentable" la situación que atraviesan tanto la provincia de Cuenca como la comarca de La Manchuela y ha advertido de que las consecuencias de los recortes de Mahle ya están alcanzando a otras empresas de su entorno.

Se trata del segundo ajuste de empleo que afronta la factoría en apenas dos años, después del ERE ejecutado el pasado año, que supuso la salida de 466 empleados.

Otros 50 despidos

De hecho, el dirigente sindical ha anunciado que este mismo jueves les han comunicado que otra empresa contratista de Mahle, también ubicada en Motilla y con alrededor de 50 trabajadores, iniciará un periodo de consultas para negociar un ERE.

"La falta de actividad de esta empresa no solamente va a generar la pérdida de empleo en un número muy importante en la misma, sino en todas las empresas que al final trabajan en el ámbito de producción de Mahle", ha lamentado.

La multinacional alemana, especializada en componentes eléctricos para la industria de la automoción, planteó inicialmente despedir a 170 personas, alrededor de un 35 % de la plantilla que permanece en las instalaciones.

La nueva propuesta reduce esa cifra a 147, aunque todavía queda pendiente la ratificación de los trabajadores.

SOS a las administraciones

Ante este escenario, Ortega ha reclamado "absoluta contundencia" tanto al Ministerio de Industria como al Gobierno de Castilla-La Mancha ante la actuación de la compañía. También ha urgido al Ejecutivo autonómico a reactivar la Mesa de Industrialización de Cuenca para buscar alternativas de empleo en la comarca de Motilla.

El secretario regional de CCOO considera igualmente necesario que la futura Ley de Industria de Castilla-La Mancha incorpore obligaciones concretas para las empresas que reciben ayudas públicas.

Su petición es que la norma se apruebe "antes de que acabe el periodo de sesiones" y establezca "de manera clara y concisa cómo se instalan estas empresas, qué ayudas reciben y qué compromiso social adquieren con el empleo y con el territorio".

"Es imprescindible que las empresas que inviertan, que reciban subvenciones, que tengan implantación nueva en Castilla-La Mancha asuman esa responsabilidad con las personas trabajadoras y también con el territorio", ha insistido.

Ortega ha advertido de que las decisiones empresariales pueden tener consecuencias que van mucho más allá de las instalaciones afectadas. En el caso de Motilla, el impacto de Mahle alcanza a trabajadores de distintos municipios de la comarca y a un tejido económico que depende, en buena medida, de la actividad de la fábrica y de sus empresas auxiliares.