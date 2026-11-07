Motilla del Palancar se echa a la calle contra Mahle por otro ERE de 170 despidos: "Está en juego el futuro de la comarca"

Motilla del Palancar (Cuenca) ha vuelto a salir a la calle contra los planes de Mahle. Trabajadores, delegados sindicales y vecinos del municipio y de la comarca se han manifestado este sábado contra el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la multinacional alemana, que contempla el despido de 170 personas.

Una medida que supondría reducir alrededor de un 35% la plantilla actual de la factoría y que llega apenas un año después de otro ajuste que ya dejó en la calle a 466 trabajadores.

La protesta se ha celebrado tras una asamblea en la Casa de la Cultura, en la que la plantilla ha vuelto a mostrar su rechazo a una decisión que considera un nuevo golpe al empleo industrial de la zona.

La preocupación va más allá de los trabajadores directamente afectados: la fábrica emplea a personas de numerosos pueblos del entorno y su actividad tiene también repercusiones sobre el comercio y la economía de Motilla.

Mahle está especializada en la fabricación de componentes eléctricos para la industria de la automoción, un sector que atraviesa un periodo de dificultades, especialmente en el ámbito de la movilidad eléctrica.

Pancartas a las puertas de la factoría. CCOO

La empresa justifica el nuevo expediente por la crisis del sector, la caída de los pedidos y las dificultades productivas. Sin embargo, los sindicatos cuestionan que los despidos sean la única salida y reclaman a la compañía que busque alternativas industriales para garantizar el futuro de las instalaciones.

"Nos están exprimiendo"

La presidenta del comité de empresa de Mahle Electronics, Elena García Madrigal, ha puesto el foco en las consecuencias que, a su juicio, ha tenido el anterior ERE sobre las condiciones laborales de quienes continúan trabajando en la factoría.

"Nos ha provocado unas condiciones de trabajo indignas para los trabajadores", ha denunciado.

Entre los ejemplos que ha citado figuran la retirada de sillas, las comparaciones con las instalaciones que Mahle tiene en China y la reducción de personal en las líneas de producción. "Donde había trabajando tres, ahora está trabajando una persona. Nos están exprimiendo todo lo que pueden y más", ha afirmado.

García Madrigal ha advertido de que la plantilla no está dispuesta a asumir que los nuevos despidos vayan acompañados de un deterioro adicional de las condiciones laborales.

"Es momento de plantarnos delante de la empresa y decir que, si estos 170 despidos van a hacer que nuestras condiciones de trabajo también se vayan devaluando y se vayan cada vez empeorando, no lo vamos a permitir. Hasta aquí", ha subrayado.

La presidenta del comité ha recordado que el impacto de la situación trasciende los límites de la fábrica. Trabajadores de localidades como Campillo, La Jara, El Peral, Quintanar y Tarazona se desplazan a diario hasta Motilla para trabajar en Mahle.

"Es que toda la comarca se va a ver afectada", ha señalado. También ha alertado de que los comercios del municipio ya notaron las consecuencias del anterior expediente y volverán a sufrirlas si se materializa este nuevo ajuste.

UGT pide transparencia

Jesús Laín, en representación de UGT FICA, ha rechazado tajantemente el nuevo ERE y ha acusado a la empresa de no estar haciendo todo lo posible para encontrar proyectos que permitan mantener la actividad de la factoría.

"No sabemos si esto responde a una estrategia empresarial del grupo Mahle; desconocemos lo que hay detrás o si pretende descapitalizar la factoría", ha señalado ante los medios de comunicación.

Por ello, ha reclamado transparencia y ha pedido a las administraciones que "tomen cartas en el asunto y exijan responsabilidades" ante lo que considera "un claro ataque al empleo industrial y al futuro de la comarca".

Carteles reivindicativos durante la protesta. CCOO

Laín ha recordado que, desde el anuncio del anterior expediente, se han trasladado diferentes propuestas y alternativas para garantizar la viabilidad de las instalaciones, con la implicación del Ministerio de Industria y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, ha lamentado que la compañía vuelva a situar los despidos como única respuesta a sus dificultades productivas.

"No podemos aceptar que Mahle vuelva a poner sobre la mesa 170 despidos cuando todavía no ha cumplido con su responsabilidad de buscar alternativas. Después de un año, seguimos sin un proyecto industrial que dé estabilidad a la plantilla y a la comarca", ha advertido.

El representante de UGT FICA ha reclamado a la multinacional que rectifique su planteamiento, abandone la estrategia de recortes y se comprometa a negociar soluciones que permitan preservar el empleo.

Además, ha avanzado que el próximo 10 de noviembre los trabajadores volverán a movilizarse para demostrar que están unidos y dispuestos a adoptar "todas las medidas que sean necesarias".

"Pésima gestión"

En la movilización también ha participado Juan Antonio Cuevas Pinar, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Castilla-La Mancha, que ha atribuido la situación a lo que considera una "pésima gestión de la empresa".

Aunque ha reconocido las dificultades que atraviesa el sector del automóvil, ha defendido que detrás del futuro de la planta hay también decisiones industriales y de producción.

El dirigente sindical ha reclamado la implicación de la Junta para impulsar la reindustrialización de Motilla. Según ha explicado, durante el último año han intentado que Mahle facilitara un dossier sobre las instalaciones para que otras empresas pudieran interesarse por ellas y desarrollar nuevos proyectos industriales. Sin embargo, ha asegurado que solo han encontrado obstáculos por parte de la multinacional.

"Solamente hemos encontrado un óbice: Mahle. Ha sido Mahle la que ha torpedeado en todo momento la reindustrialización", ha denunciado.

Cuevas ha pedido a la compañía que recapacite tanto sobre los 170 despidos como sobre su posición ante posibles alternativas industriales. La negociación del expediente se encuentra todavía en una fase inicial, centrada en el intercambio de documentación y la aclaración de dudas.

CCOO pretende que el número de afectados se reduzca al mínimo posible, aunque su responsable regional de Industria ha reconocido que no es optimista ante la postura de la empresa.

"No está afectando solamente a las personas que salen, que son las mayores perjudicadas. Está afectando a un pueblo entero, a una comarca entera y está poniendo en jaque el empleo en una provincia entera como es la de Cuenca", ha concluido.