La mina de wolframio de Ciudad Real cierra un acuerdo para vender toda su producción y cotizará en la Bolsa de Londres

Doble espaldarazo a la mina de wolframio El Moto, en Abenójar (Ciudad Real). El proyecto saldrá a cotizar en la Bolsa de Londres a finales de octubre y ya ha conseguido comprador para su futura producción: la multinacional Traxys ha firmado un contrato en exclusiva con Abenójar Tungsten (ABT), empresa impulsora del proyecto, para adquirir el concentrado de wolframio durante un mínimo de diez años desde el inicio de la producción comercial.

La salida a bolsa ha sido confirmada este miércoles por el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha celebrado el interés inversor que está generando el proyecto.

"Este proyecto de wolframio, que va a extraer el mineral en Abenójar y que va a procesar ese mineral en Puertollano, va a salir a bolsa", ha señalado Caballero, que ha precisado que la operación se realizará en Londres "a finales del mes de octubre".

El vicepresidente segundo ha asegurado que el Gobierno regional acompañará a los promotores en este proceso al considerar que supone "una buena noticia para esta comarca y para toda la región".

La operación bursátil coincide con el acuerdo alcanzado con Traxys Europe, una multinacional especializada en el comercio de metales y materias primas, que se ha convertido en compradora exclusiva del concentrado que produzca El Moto.

El contrato tendrá una duración mínima de diez años desde el comienzo de la producción comercial. Traxys se encargará de la comercialización, la logística y la distribución del wolframio entre consumidores industriales de todo el mundo.

Desde 2029

La primera producción de la mina está prevista para el primer trimestre de 2029. Según el estudio de viabilidad definitivo de 2026, El Moto podrá producir más de 4.000 toneladas anuales de trióxido de wolframio (WO₃) contenido en concentrado cuando alcance un régimen estable de producción.

El consejero delegado de Traxys, Mark Kristoff, ha asegurado que el acuerdo refuerza el compromiso de la compañía con el suministro de materias primas críticas de origen responsable y permitirá a sus clientes disponer de wolframio procedente de una jurisdicción "segura y estable" como España.

Para Gonzalo García San Miguel, CEO de Abenójar Tungsten, el contrato constituye "una piedra angular" de la estrategia comercial del proyecto mientras avanza su construcción y financiación.

Un mineral estratégico

El wolframio es un metal especialmente duro y denso, con el punto de fusión más elevado de todos los metales. Su principal aplicación es la fabricación de carburo de wolframio, utilizado en herramientas de corte, brocas y equipos de perforación.

También se emplea en aceros especiales y aleaciones de alta resistencia, así como en electrodos de soldadura, componentes electrónicos, equipos médicos, blindajes y aplicaciones de alta temperatura en sectores como la aeronáutica o la energía nuclear.

Su importancia estratégica ha aumentado por la elevada dependencia europea del exterior. China concentra alrededor del 80 % del suministro mundial y ha endurecido sus controles a la exportación.

Por ello, la Unión Europea ha incluido el wolframio entre sus materias primas críticas y reconoció El Moto como Proyecto Estratégico al amparo de la Ley de Materias Primas Críticas. El yacimiento de Abenójar está considerado, además, uno de los mayores proyectos de explotación de wolframio fuera de China.

El proyecto no se limita a la extracción del mineral. La hoja de ruta de la compañía contempla también su transformación en Puertollano, donde está prevista una planta que generará alrededor de 200 puestos de trabajo.

A ellos se sumarán los más de 400 empleos directos que Abenójar Tungsten prevé crear en la explotación minera de Abenójar.

Proyecto prioritario

Caballero ha destacado precisamente esta dimensión industrial del proyecto y ha subrayado que la Junta trabaja en Bruselas para que la futura planta de procesamiento de Puertollano obtenga también la consideración de proyecto prioritario europeo, como ya ocurre con la mina.

"El proyecto va a salir a bolsa en Londres, sencillamente porque hay muchos inversores interesados en poner su dinero para el desarrollo de este proyecto", ha afirmado el vicepresidente segundo. A su juicio, esto demuestra que "es económicamente viable".

La mina cuenta con unos recursos estimados en 91 millones de toneladas de mineral y una vida útil prevista de 18 años. La explotación será subterránea, mediante cámaras que posteriormente serán rellenadas con pasta procedente de los propios residuos del proceso.

Para Caballero, la salida a bolsa supone "el espaldarazo definitivo" a un proyecto que, según ha destacado, lleva años desarrollándose con el respaldo de las instituciones y de la empresa promotora.