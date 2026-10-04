Globalcaja refuerza su atención en Madrigueras y habilita financiación en condiciones especiales tras la riada

Globalcaja ha activado un dispositivo especial de atención para los vecinos, comercios y explotaciones agrarias afectados por la grave riada de Madrigueras (Albacete), donde una mujer de 100 años falleció este viernes después de que el agua alcanzara más de un metro de altura en el interior de su vivienda.

La entidad financiera, a través de una nota de prensa, ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y ha puesto en marcha desde las primeras horas posteriores a la inundación diferentes medidas para facilitar la recuperación de los afectados.

La riada obligó a realizar alrededor de 90 rescates en la localidad y dejó importantes daños en viviendas, vehículos, comercios y explotaciones agrarias después de que se registraran hasta 142 litros por metro cuadrado en poco tiempo.

Ante esta situación, Globalcaja ha habilitado líneas de financiación específicas y sin comisiones para cubrir las necesidades más inmediatas y hacer frente a los daños ocasionados.

Los afectados podrán acceder a hasta 3.000 euros al 0 %, con un plazo máximo de 12 meses, para afrontar los gastos más urgentes.

También se contempla financiación de hasta 25.000 euros para los daños sufridos en vehículos, con un plazo de hasta 72 meses y un tipo variable de euríbor a 72 meses más 0 %.

Para la reparación de viviendas y reposición de mobiliario, la entidad ofrece hasta 30.000 euros, con un plazo máximo de 96 meses, a un tipo variable de euríbor a 12 meses más 0 %.

Globalcaja también ha activado sus líneas de Adversidades Climáticas para los agricultores afectados por el episodio de lluvias e inundaciones.

La entidad asegura que sus profesionales analizarán cada caso de forma individual para adaptar las soluciones financieras a las necesidades concretas de cada cliente.

Servicio específico para los siniestros

Junto a las medidas de financiación, Globalcaja y Seguros RGA han habilitado un servicio específico para facilitar la comunicación y tramitación de los siniestros registrados en viviendas y comercios.

Los afectados pueden comunicar los daños a través del teléfono 91 702 89 01.

La prioridad, según explica la entidad, es agilizar la gestión de los siniestros, facilitar el acceso a la financiación necesaria y contribuir a que vecinos y negocios puedan recuperar progresivamente su actividad.