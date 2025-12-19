CCOO y UGT convocan el Día de Reyes una huelga del franquiciado de Telepizza en Albacete: "Es insostenible"

CCOO y UGT han convocado una huelga para el próximo 6 de enero, Día de Reyes, en los dos establecimientos de Telepizza en Albacete que gestiona Loguida 2007 SL. Una medida de "presión para exigir a la empresa el pago de las cantidades que debe a su personal".

Según los sindicatos, la situación del personal "se ha tornado insostenible ante el impago de sus nóminas".

Además, han asegurado que el pasado mes de septiembre fue necesario convocar otra huelga ante otra situación similar. Sin embargo, fue desconvocada tras comprometerse la empresa a abonar lo que debía, a ingresar las nóminas entre el 1 y 5 de cada mes y a pagar los atrasos de la subida del SMI.

"A día de hoy, la empresa no ha pagado la nómina de noviembre, ni los atrasos del SMI de 2025 y también adeuda una parte de la nómina de octubre", han expresado, por lo que "en la plantilla hay un alto nivel de motivación para secundar la huelga".

Por último, han advertido que desde dicho mes se ha cerrado uno de los tres centros y la plantilla ha disminuido hasta las 33 personas que la conforman ahora.