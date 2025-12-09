La Fundación Globalcaja y el Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real impulsan la excelencia académica

La Fundación Globalcaja y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real han suscrito una nueva colaboración destinada a promover la excelencia académica y fomentar la formación postgrado de los profesionales farmacéuticos, un colectivo ampliamente valorado por su contribución a acercar los servicios sanitarios a la ciudadanía.

El acuerdo ha sido formalizado por la directora de la Fundación Globalcaja, Mayte Carmona, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real, Marta Arteta Jiménez, y refuerza el compromiso de ambas entidades con la educación de calidad y el desarrollo profesional.

En el marco de esta colaboración, la Fundación Globalcaja reconocerá el Mejor Trabajo de Fin de Grado de Farmacia de 2025, premiando el esfuerzo académico y la labor investigadora de los profesionales que finalizan sus estudios universitarios.

Este reconocimiento pretende servir de incentivo para los jóvenes farmacéuticos en el inicio de su trayectoria profesional, al tiempo que impulsa la investigación y la innovación en el sector.

Becas formativas

Asimismo, la Fundación Globalcaja respaldará un programa de becas formativas promovido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real, que permitirá conceder ayudas económicas para la formación postgrado de jóvenes farmacéuticos durante el año 2026.

Ambos proyectos tienen como objetivo reconocer la excelencia académica, estimular la formación especializada y fortalecer el vínculo de los nuevos graduados con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, además de facilitar su conexión con el tejido empresarial y el entorno profesional.