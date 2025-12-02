Ibenergi lidera la rehabilitación energética con fondos FEDER y Next Generation en España: 40 millones de euros en 2026

José María Marín: "Los fondos europeos representan una oportunidad histórica para transformar el parque residencial español". Estas actuaciones permitirán la rehabilitación energética de más de 1.600 viviendas en toda España. Las mejoras aplicadas a través del Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) en fachada y renovación de ventanas permiten reducir la demanda de calefacción hasta un 64 %.

Ibenergi, compañía española con sede en Toledo, referente en soluciones integrales de energía, sostenibilidad y transición verde, consolida su liderazgo nacional en el ámbito de la rehabilitación energética financiada con fondos FEDER y Next Generation EU, con una cartera de obras y proyectos que superará los 40 millones de euros en 2026.

Estas actuaciones permitirán la rehabilitación energética de más de 1.600 viviendas en toda España, contribuyendo a la modernización del parque edificatorio y al cumplimiento de los objetivos europeos de reducción de emisiones.

Las mejoras aplicadas — Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) en fachada y renovación de ventanas— permiten reducir la demanda de calefacción hasta un 64 %. En una vivienda tipo de 90 m² esto supone, más de 7.300 kWh ahorrados al año y más de 700 € de ahorro anual por vivienda. En total, las comunidades beneficiadas alcanzarán un ahorro de más de 11,7 GWh de energía ahorrada, 1,12 millones de euros de ahorro anual agregado y más de 1.600 toneladas de CO₂ evitadas cada año.

José María Marín Díaz, director comercial del Grupo Ibenergi.

José María Marín, director comercial del Grupo Ibenergi, señala que "los fondos europeos representan una oportunidad histórica para transformar el parque residencial español. En Ibenergi estamos demostrando, con datos reales, que la rehabilitación energética genera ahorros inmediatos y mejora la calidad de vida de las familias. Nuestro compromiso es que cualquier comunidad pueda acceder a una rehabilitación integral con garantías, maximizar el aprovechamiento de las ayudas y avanzar hacia un modelo energético más eficiente y sostenible".

Gestión integral

Con más de 15 años de experiencia, Ibenergi se ha consolidado como un socio estratégico para administradores de fincas y comunidades de propietarios, gracias a un modelo llave en mano que abarca todas las fases de la rehabilitación: diagnóstico técnico de edificios, proyecto y dirección de obra, tramitación completa de subvenciones y financiación, garantías de ahorro y ejecución integral y mantenimiento posterior.

Esto permite a las comunidades acceder a las ayudas europeas con seguridad técnica, jurídica y económica, optimizando al máximo el retorno de la inversión.

Biogás y biometano

Además de su actividad en rehabilitación energética, Ibenergi lidera proyectos estratégicos de biometano, tecnologías reconocidas por la Unión Europea como esenciales para avanzar en la descarbonización y la economía circular.

Con esta estrategia dual —rehabilitación energética y biometano— Ibenergi refuerza su posición como una de las empresas más influyentes en la transición energética española.