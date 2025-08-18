Las oficinas móviles de CaixaBank garantizan la inclusión financiera en 62 pequeños pueblos de Castilla-La Mancha

Las dos oficinas móviles de CaixaBank que dan servicio en Castilla-La Mancha garantizan la cobertura bancaria en un total de 62 localidades en riesgo de exclusión financiera en las que residen cerca de 50.000 personas. Cuatro de las poblaciones, situadas en la provincia de Guadalajara, tienen menos de 100 habitantes.

El servicio de ofimóvil, que en la región recorre más de 7.300 kilómetros al mes, permite a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros. Un 70 % de los usuarios atendidos tiene más de 65 años, lo que pone de manifiesto el compromiso de CaixaBank con el colectivo sénior.

Por provincias, en Guadalajara, una oficina móvil atiende 32 poblaciones en las que viven cerca de 15.500 personas; en Ciudad Real da cobertura a 28 localidades con más de 26.000 habitantes y en Toledo, a dos poblaciones con 8.000 habitantes.

Además, CaixaBank ofrece cobertura financiera con modelo de oficina bancaria en 123 municipios de Castilla-La Mancha y en diez es la única entidad. El banco dispone de más de 4.000 sucursales en todo el país, de las cuales 114 están en Castilla-La Mancha.

A cierre de primer semestre, los ofimóviles de CaixaBank ofrecen cobertura financiera en un total de 1.396 poblaciones en las que viven más de 640.000 personas, que pueden realizar las operaciones bancarias más habituales. A mediados de 2024, eran 804 las localidades atendidas a través de este servicio, lo que supone un incremento del 74 % en un año.

CaixaBank cuenta con un total de 33 oficinas móviles, 29 de las cuales recorren más de 75.000 kilómetros de media al mes y prestan servicio en 17 provincias de siete comunidades autónomas: Ávila, Burgos, León, Palencia y Segovia, en Castilla y León; Castellón y Valencia, en la Comunidad Valenciana; Granada, en Andalucía, la Comunidad de Madrid, La Rioja, y las cuatro provincias de Cataluña, además de Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, en Castilla-La Mancha.

Asimismo, la entidad tiene otros cuatro ofimóviles en reserva para atender acontecimientos empresariales, culturales y deportivos, así como contingencias excepcionales como la DANA que asoló la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía en octubre de 2024.

Cada oficina móvil cuenta con rutas diarias diferentes y, en función de la demanda, visita las localidades a las que presta servicio entre una y cuatro veces al mes.

Oficinas móviles en siete comunidades

Castilla y León, con once ofimóviles, es la comunidad autónoma en la que más presencia tiene el servicio de toda España. En Cataluña atienden nueve oficinas móviles, dos oficinas móviles recorren localidades de La Rioja, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, mientras que la provincia de Granada es atendida por una oficina móvil.

Los ofimóviles de CaixaBank en Castilla y León recorren más de 32.000 kilómetros y prestan servicio en un total de 619 poblaciones donde residen más de 126.000 personas. Ávila es la provincia con mayor número de poblaciones atendidas de toda España, un total de 223, y en León, las oficinas móviles prestan servicio en 172 localidades. Además, en Segovia, los ofimóviles dan cobertura financiera a 105 localidades; en Palencia llegan a 73 poblaciones, y, en Burgos, ofrecen servicio en 46 localidades.

En Cataluña, CaixaBank ofrece servicio con sus oficinas móviles en un total de 459 localidades en las que residen 290.000 personas. Los ofimóviles recorren más de 18.000 kilómetros al mes para garantizar el acceso a servicios financieros en un total de 120 localidades de Barcelona, 119 de Girona, 117 de Lleida y 103 poblaciones de Tarragona.

En La Rioja, las dos oficinas móviles de la entidad recorren 4.850 kilómetros a lo largo del mes para dar cobertura a 78 poblaciones con más de 19.000 habitantes.

En la Comunidad Valenciana, las dos oficinas móviles de CaixaBank recorren 6.200 kilómetros al mes y dan servicio en 70 localidades, 39 de Valencia y 31 de Castellón, en las que residen cerca de 73.000 personas. Asimismo, las dos oficinas móviles que atienden en la Comunidad de Madrid, en un recorrido de 6.000 kilómetros al mes, permiten realizar operaciones bancarias en 72 poblaciones con más de 60.000 habitantes, y la ruta en Granada presta servicio a la población de 36 localidades en riesgo de exclusión financiera con casi 25.000 habitantes en un recorrido que supera los 2.500 kilómetros al mes.

Clave en la estrategia de CaixaBank

Las oficinas móviles son clave en la estrategia de CaixaBank para evitar la exclusión financiera de las zonas rurales, además de preservar la relación directa con el cliente que reside en este tipo de entornos y mantener la apuesta de CaixaBank por la economía de estos territorios.

Este servicio de CaixaBank contribuye a la reducción de las desigualdades, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con los que la entidad se encuentra fuertemente comprometida.

En este sentido, CaixaBank apuesta por no abandonar aquellos municipios en los que es la única entidad bancaria. Es la manera de entender la inclusión financiera por parte de la entidad como una banca próxima y accesible, manteniendo inalterable su compromiso de estar cerca de los clientes.