Asaja presentará a la Junta un informe con el "coste real" de prevenir los daños del conejo: "La ayuda es insuficiente"

El Comité Ejecutivo de Asaja de Castilla-La Mancha ha criticado la ayuda de dos millones anunciada por la Junta para prevenir los daños ocasionados por el conejo de monte en los cultivos agrícolas, ya que "es insuficiente y no permite hacer frente a la magnitud del problema ni a los costes reales que soportan los agricultores".

Por ello, ha anunciado que presentará a la Consejería de Desarrollo Sostenible un informe con presupuestos reales de instalación de mallas y protectores para demostrar la diferencia entre el coste efectivo de estas medidas y los valores calculados por la Administración.

"Están muy alejados de la realidad", han indicado desde Asaja tras la reunión del Comité Ejecutivo celebrada este viernes en Toledo.

La organización agraria ha apuntado a la eliminación de majanos, cuyo importe máximo subvencionable está fijado en 200 euros, "una cantidad que no cubre ni la mitad del coste real".

Y ha recordado que la ayuda solo cubre el 70 % de los gastos subvencionables, por lo que los agricultores deberán asumir de su bolsillo el 30 % restante.

Medida "tardía"

Para Asaja, la solución "no puede limitarse a esta convocatoria" y ha reclamado la puesta en marcha de todas las medidas planteadas por la organización para combatir la sobrepoblación de conejos y reducir los daños en las explotaciones.

Además, han asegurado que la concentración del pasado 6 de octubre contribuyó a la publicación de esta convocatoria que estaba anunciada desde enero y que la organización llevaba meses reclamando.

"La medida llega tarde y es insuficiente, aunque supone un punto de partida para la negociación con la Junta", han reconocido.