Maestre apoya a los agricultores concentrados en Bruselas: "La PAC debe estar al servicio del campo y no al revés"

Cristina Maestre, miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, ha defendido que “desde el Partido Socialista expresamos nuestro apoyo a los agricultores y ganaderos que este jueves se movilizan para defender su trabajo, su futuro y el del medio rural. Sus reivindicaciones son legítimas y siguen marcando el rumbo de una Política Agraria Común que debe estar al servicio del campo y no al revés”.

En este sentido, ha reivindicado que la Eurocámara ha aprobado esta semana la simplificación administrativa del sector agrícola, una reforma que “nace de las protestas de los agricultores en mayo de 2024. El mensaje entonces fue claro: menos burocracia, más flexibilidad y normas adaptadas a la realidad del campo. Y ahora le hemos dado una respuesta”.

Según ha explicado, el paquete de simplificación de la PAC introduce avances relevantes: “refuerza el apoyo a los pequeños agricultores, elevando los pagos hasta 3.000 euros; aumenta la ayuda a la inversión hasta 75.000 euros y rechaza que nuevas crisis se aborden a costa de los pagos directos”.

Además, “mejora las condiciones para pastos permanentes, la rotación de cultivo, reduce la carga administrativa y reconoce las explotaciones ecológicas”.

Sin embargo, como también advierte Maestre, la confianza del sector con la Comisión hoy vuelve a verse amenazada. “Me temo que la Comisión ha vuelto a dañar esa confianza”. Los y las socialistas defendemos que la simplificación no puede servir de excusa para debilitar la PAC. “¿De qué nos va a servir una PAC más flexible, si a cambio puede haber una PAC más menguada? Simplificar no puede ser la antesala de vaciarla”, subraya Maestre.

Este jueves acompañamos a los agricultores y ganaderos en su movilización y en la defensa de una PAC fuerte, justa y con recursos suficientes. “Exigimos que se retiren los recortes y cualquier intento de renacionalización de la PAC, porque el campo necesita certezas, apoyo económico suficiente y una política verdaderamente común”, ha sentenciado Maestre.