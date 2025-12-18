Un centenar de agricultores de Castilla-La Mancha protestan en Bruselas contra los recortes a la PAC

Unos 10.000 agricultores se han manifestado este jueves en Bruselas contra los recortes en la Política Agrícola Común (PAC) propuestos por la Unión Europea para el periodo 2028-2034 y los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur, que no prevén una reciprocidad. Una movilización que ha sido organizada por COPA-COGECA y que coincide con la cumbre de líderes europeos, contando con un centenar de agricultores y ganaderos castellanomanchegos.

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha expresado que la propuesta de financiación en el marco financiero plurianual "es la ruina del campo europeo y en particular el campo español". "Pone en riesgo la seguridad alimentaria y la PAC, que es la única política común que queda", ha lamentado.

Barato ha explicado que los agricultores y ganaderos han venido a Bruselas a "decir basta" y pedir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "poner orden y cumplir lo que prometió en 2024".

Sobre los acuerdos comerciales con terceros países, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), ha indicado que "no se puede pedir más sacrificios con terceros países cuando no existe la reciprocidad".

Por su parte, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha advertido que el recorte del 22 % de la PAC "pondrá en riesgo la producción agraria, las rentas de las explotaciones y la seguridad alimentaria europea".

Protesta en Bruselas. Foto: Asaja.

"Movilización histórica"

En la misma línea se ha mostrado el director general de UPA, Cristóbal Cano, que ha considerado la movilización como "histórica" y como "un éxito". "Están aquí los jefes de Estado y Gobierno. Tienen que sentir alto y claro que la propuesta de la PAC que está sobre la mesa no es la que necesita el sector. Necesita una PAC fuerte, con presupuesto y a la altura del sector", ha expresado.

Protesta en Bruselas. Foto: Asaja.

Por último, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, se ha referido a la "preocupación enorme" por la propuesta de la Comisión de un recorte de la PAC del 18 % sin contar con la inflación, lo que "supondrá para España unos 900 millones de euros menos al año".