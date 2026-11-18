Infografía del centro de datos que se prevé en la zona industrial de Torrehierro en Talavera de la Reina. Substrate AI

Talavera de la Reina suma otro proyecto de centro de datos: Substrate AI compra suelo en el polígono de Torrehierro

El polígono industrial de Torrehierro, en Talavera de la Reina (Toledo), se ha convertido en un polo de atracción para proyectos vinculados a la economía digital. A la iniciativa de Meta para instalar un gran campus de centros de datos se suma ahora la apuesta de Substrate AI.

Esta empresa, de capital español, acaba de adquirir suelo en esta zona industrial de la A-5 para desarrollar un centro de computación e inteligencia artificial; en concreto ha formalizado la compra de cinco parcelas por un importe de 1,61 millones de euros.

La operación se cerró el pasado 13 de noviembre a través de AI European Infrastructure, una filial íntegramente participada por Substrate AI. Los terrenos adquiridos suman una superficie total de 23.674,35 metros cuadrados.

Como han informado, la adquisición supone un avance para disponer del suelo necesario para el proyecto, cuyo desarrollo y puesta en marcha continúan supeditados a la obtención de las autorizaciones y permisos pertinentes, así como al cumplimiento de los restantes hitos técnicos y administrativos.

Torrehierro, polo de atracción

La operación de Substrate AI se suma al interés que ha despertado Torrehierro para la implantación de grandes infraestructuras tecnológicas. En el mismo polígono industrial se proyecta el campus de centros de datos de Meta, una iniciativa promovida por Zarza Networks que contempla una inversión estimada de 750 millones de euros.

El proyecto de la multinacional estadounidense prevé ocupar 102 hectáreas para sus instalaciones, dentro de un ámbito de actuación de 191 hectáreas correspondiente a Torrehierro Fase 2.

La iniciativa, aprobada definitivamente por el Gobierno de Castilla-La Mancha, contempla la creación de 250 empleos directos y otros 300 durante la fase de construcción.

El campus está concebido para dar soporte a los servicios digitales de Meta, entre ellos Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, y constituye una de las principales apuestas de la compañía por ampliar su infraestructura tecnológica en España.

La tramitación del proyecto ha seguido avanzando durante 2026. En agosto, la Junta aprobó definitivamente la reparcelación del ámbito y, en septiembre, la promotora constituyó la garantía urbanística necesaria para continuar con el procedimiento.

Impulso europeo a la IA

Por su parte, Substrate AI enmarca su iniciativa en su estrategia de desplegar infraestructura tecnológica propia en España y contribuir al aumento de la capacidad europea de computación.

La compañía persigue impulsar una inteligencia artificial "más soberana, segura y competitiva", en un contexto de creciente demanda de capacidad de procesamiento para entrenar y ejecutar modelos de IA.

Con la compra de estos terrenos, la empresa da un paso en la disponibilidad del suelo para su proyecto en Talavera de la Reina, aunque todavía quedan por delante los trámites administrativos y técnicos necesarios para determinar su materialización y calendario.