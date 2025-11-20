Las exportaciones de Castilla-La Mancha aumentan un 6,6 % en septiembre hasta los 8.326 millones de euros

Las exportaciones de Castilla-La Mancha en el mes de septiembre de 2025 se han incrementado un 6,6 % respecto al mismo mes del año anterior hasta situarse en los 8.326,2 millones de euros.

Así se desprende del último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en la región con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y que refleja que en el conjunto del país las exportaciones han subido un 0,5% respecto a septiembre de 2024 situándose en 288.339,3 millones de euros.

Por provincias, en septiembre de 2025 Toledo ocupó la primera posición, con 2.457,5 millones de euros de exportación (+13,3%). Guadalajara, con 2.210,4 millones de euros, se sitúa en segundo lugar (+12,6%). Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 1.796,2 millones de euros (-2,7%), y le siguen las provincias de Albacete, con 1.162,4 millones de euros (+0,5%), y Cuenca, con 610,1 millones de euros, que registra un incremento en la exportación del 2,0%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 13.167,0 millones de euros subiendo un 6,8%, mientras que en España subieron un 5,0% hasta los 329.446,0 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un aumento del 5,6%, seguida de Toledo (+15,1%), Albacete (+4,8%), Ciudad Real (-6,4%), y Cuenca (-24,5%).

El saldo comercial de la región hasta septiembre de 2025 se situó, por tanto, en -4.840,7 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 63,2%, aun claramente inferior a la media nacional (87,5%), ha informado el ICEX en un comunicado.

Sectores exportadores

De enero a septiembre de 2025, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 2.903,8 millones de euros, representando el 34,9% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 6,1% respecto al periodo enero-septiembre de 2024.

El sector lo encabezan las Bebidas con 836,8 millones de euros, cuyas ventas aumentaron un 2,2%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 581,7 millones de euros, registrando un aumento del 13,0%. Frutas, hortalizas y legumbres subieron un 1,3% (472,9 millones de euros).

Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 6,7% (274,6 millones). A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 1.908,8 millones y un descenso del 3,0%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+13,7%) y los Productos químicos (+7,6%) y con 1.070,0 y 943,8 millones de euros, respectivamente. En este periodo, las Semimanufacturas no químicas disminuyeron un 2,3% alcanzando los 765,2 millones de euros.

Sectores importadores

Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (3.826,2 millones), con un descenso del 3,3%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 1.333,6 millones (-2,9%). El segundo sector importador es Productos Químicos con 2.588,7 millones (+18,0%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación, bebidas y tabaco con un valor de 2.236,3 millones de euros, que en este mes ha aumentado un 9,9%.

De enero a septiembre de 2025, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 75,9% del total. En la zona euro, Portugal es el principal cliente con 1.932,5 millones de euros (+8,9%) y le siguen Francia con 1.268,2 millones de euros (-2,1%), Alemania con 854,2 millones de euros (+0,1%) e Italia con 846,0 millones (+4,3%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 281,9 millones, con una bajada del 7,6%; en Turquía fueron de 169,3 millones de euros (+15,8%) y en Rusia de 7,7 millones de euros (-38,9%).

Fuera del entorno más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (234,5 millones, -10,4%), Canadá (22,0 millones, -11,4%), México (64,0 millones, -0,9%), Chile (23,7 millones, -0,9%), Brasil (19,8 millones, -4,5%), y Argentina (9,1 millones, +21,8%).

Por otra parte, destaca Marruecos (127,0 millones, +3,8%), Argelia (37,5 millones, +729,1 %) y Oriente Medio (100,2 millones, +7,0%). En Asia destacan China con 232,5 millones de euros, con un crecimiento del 131,4% y Japón (83,1 millones, -23,5%), mientras que Corea del Sur alcanza 52,2 millones de euros (+4,2%).

En cuanto a importaciones, el 70,7% tienen origen comunitario (Francia y Alemania, principalmente). Fuera de la UE, cabe destacar el 11,2% procedente del principal proveedor no comunitario que es China, con 1.480,4 millones de euros, que subió un 39,2% respecto al periodo enero-septiembre de 2024.