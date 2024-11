El 'outlet' que arrasa en Toledo: ropa de Shein y productos de Amazon por tan solo 1 euro

Una tendencia en el universo de la moda y de la decoración que está causando sensación en toda España en los últimos tiempos son los 'outlets', esas grandes tiendas 'low cost' en las que se pueden encontrar auténticas gangas a precios muy bajos. Y es que muchos de ellos cuentan con todo tipo de productos muy rebajados.

En la ciudad de Toledo, uno de los 'outlet' que está arrasando es Crazy Day Factory, una empresa que recoge artículos de liquidaciones y devoluciones de comercios como Amazon o Shein para después sacarlos a la venta con un importe inferior. El método del negocio funciona de la siguiente manera: siguen a rajatabla el término step discount o descuento escalonado, en el que los precios varían cada día de la semana.

Todos los viernes se hace una reapertura con mercancía nueva en la que los productos llegan con su mayor precio: 15 euros, pero conforme van pasando los días ese importe se va reduciendo. El sábado se rebaja a 12 euros, el domingo a 10 euros, el lunes a 8 euros, el martes a 5 euros, el miércoles a 3 euros y el jueves a 1 euro. Si llega el jueves a las 14:30 horas y las existencias no se agotan, se reciclan o se guardan, aunque estas llegan a ser mínimas.

En él -ubicado en la calle Río Jarama- se pueden encontrar ordenadores, tablets, móviles, ropa, calzado, papelería, juguetes, elementos decorativos, productos para el hogar e incluso pequeños electrodomésticos a precios muy reducidos. Eso sí, todos ellos vuelan en un abrir y cerrar de ojos.

Una experiencia "emocionante"

Para el propio negocio, consideran que es una experiencia de compra "emocionante y divertida". Una manera de hacer partícipe al cliente, ya que si es rápido y avispado tiene la oportunidad de llevarse a casa productos a un coste "ridículo".

No permite reembolso ni cambio

Cabe destacar que este peculiar 'outlet' tiene unas normas muy estrictas: no permite reembolso ni cambio, así como no correr ni empujar y no abrir las cajas sin el consentimiento de alguien autorizado. "No toleramos comportamientos agresivos hacia otros clientes o miembros del equipo", incluye la compañía en su carta de presentación.

Sin embargo, que no haya opción a devolución o cambio no supone un problema, ya que el local también dipone de una zona de prueba en la que se puede testear todo tipo de productos. Además, se inluyen varias regletas con enchufes para comprobar también el estado de diferentes aparatos electrónicos.