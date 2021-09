Toledo, Socuéllamos y Calvo Sotelo pinchan en hueso en Segunda RFEF

CD Toledo 0-1 Águilas

El CD Toledo ha sumado su segunda derrota consecutiva en el debut en Segunda RFEF. En lo ha sido su estreno ante su público en el Salto del Caballo, los verdes sucumbieron ante un Águilas muy práctico que rentabilizó un gol de Jovic en la primera parte. Los murcianos se llevaron este partido sobre todo por una cuestión, fueron mejores en las áreas.

En la primera parte, muy bien plantados y presionando la salida de balón de los verdes, los visitantes tuvieron el partido muy controlado. A ello también ayudó que en el 8', en la primera aproximación al área de Olmedo, Chele no era capaz de cerrar a Jovic y el jugador murciano hacía el 0-1.

Tocaba remar contracorriente y el Toledo no era capaz de tocar la tecla adecuada. Tan solo Mamau en un remate de cabeza a saque de banda de Chele era capaz de levantar un 'uy' en la grada del Salto del Caballo.

En la segunda mitad, las cosas cambiaron. La entrada de Jokin Esparza por el lesionado Chele animó a un Toledo que dio un paso adelante y avisó con un remate de Rubén Moreno que Buigues tenía que salvar como podía mandándolo a corner. La siguiente para el Toledo llegaba en una jugada enmarañada que salvaba Munir por dos veces, mientras que en el 73 Migue García se encontraba con el larguero cuando la grada ya cantaba el gol.

Pese a prodigarse con intención en ataque, en defensa el Toledo seguía adoleciendo de contundencia. Así, el Águilas no necesitaba demasiado para meter el miedo en el cuerpo a la parroquia verde. En éstas estaba el partido cuando en las postrinerías Dieguito tocaba con la mano un balón dentro del área y el árbitro decretaba penalti. Chumbi, ex del Albacete, lanzaba el balón alto y daba esperanza a un Toledo que por mucho que lo intentó no encontró el camino del gol.

Socuéllamos 1-3 El Ejido

Tampoco termina de tomar el aire a la categoría el Socuéllamos. El equipo del Paquito Giménez también ha encajado su segunda derrota consecutivo ante El Ejido en un partido en el que fue ganando durante algunos minutos.

Y es que en el 21' David Herrera conectaba un disparo con el que lograba adelantar a los suyos. Pero a partir de aquí, El Ejido puso el pie en el acelerador poniendo cerco a la portería del Socuéllamos. De esta manera, los almerienses fueron lo intentaban una y otra vez hasta que en el 42' Felip agarraba un balón que aprovechaba para empatar.

En la segunda parte, el Socuéllamos veía como el partido se le iba en un abrir y cerrar de ojos, el que fue del minuto 64 al 64. Primero, un balón parado en el que el Socuéllamos pecó de falta de contundencia, Gabi Ramos hacía el 1-2 y prácticamente a renglón seguido, Óscar se sacaba un derechazo para marcar un golazo que ponía el 1-3 en el electrónico.

De aquí al final, el Socuéllamos intentó meterse en el encuentro, pero El Ejido controló sin problemas para que no se le fuera el partido.

At. Mancha Real 2-0 Calvo Sotelo

Y como no hay dos sin tres, por desgracia el Calvo Sotelo tampoco pudo sacar nada positivo de su visita a Mancha Real. No obstante, la situación de los mineros en un poco mejor que la de sus paisanos por la victoria de la primera jornada.

Y eso que el comienzo del Calvo Sotelo fue muy prometedor. En la primera parte, las mejores ocasiones tuvieron color azulón. Las más claras llegaron en sendas faltas rematadas por Gonzalo Saiz y Valdivia que Lopito desbarató con buenas intervenciones. Con el paso de los minutos, las fuerzas comenzaron a nivelarse, pero sin consecuencias para el marcador.

Esta prometedora primera parte, se tornó en pesadilla en la segunda. Casi sin explicarse cómo, el equipo de Darío Martín veía como el partido se les esfumaba sin remedio. El veterano Migue Montes daba el primer zarpazo en un remate desde la banda de Rafa en 52'. Todavía recomponiéndose de ese tanto, llegó el mazazo del segundo tanto, esta vez en un gran remate del capitán Óscar Quesada.

Todavía quedaba media hora por delante y el Calvo Sotelo intentó meterse de nuevo en el choque. Darío movió el banquillo con un triple cambio metiendo en el campo a Giuliano, Abraham y David Limón en lugar de Hinojosa, Diego y Ordóñez. Iván Limón tuvo una ocasión que podría haber metido al equipo en el choque, pero el de Fuencaliente no acertó y el 2-0 pesó como una losa imposible de levantar.

