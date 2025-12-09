El FC Barcelona se enfrentará al CD Guadalajara en los dieciseisavos de la Copa del Rey por primera vez en su historia

El CD Guadalajara vivirá una de las noches más especiales de su historia tras el emparejamiento de la Copa del Rey que le enfrentará al FC Barcelona en la tercera eliminatoria correspondiente a los dieciseisavos de final.

El estadio Pedro Escartín recibirá la visita de futbolistas de primera talla mundial como Pedri, Lamine Yamal, Ferrán Torres, entre otros. La locura se ha desatado entre la plantilla alcarreña al hacerse oficial que se medirán al actual campeón de la competición copera y uno de los clubes más laureados del planeta.

Guadalajara y su equipo morado afrontan este duelo desde la humildad, pero también con la ambición que les ha llevado hasta este punto. Se espera un lleno absoluto y una afición entregada consciente de que cada minuto de este partido formará parte de la memoria colectiva de todos los guadalajareños.

🏆 CD Guadalajara, our rivals in the Copa Round of 32 pic.twitter.com/Rc39Zw3i9j — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2025

Dani Gallardo, jugador del CD Guadalajara rodeado de sus compañeros ha destacado que "es un día para disfrutar. Nuestras armas no serán otras que estar juntos, fuertes y sobre todo que la marea morada apriete en el Pedro Escartín".

Todavía no se conoce la fecha de este primer enfrentamiento oficial entre el club castellanomanchego y el FC Barcelona. Hasta ahora solo se había cruzado con el Barcelona 'B' en competiciones de Segunda División.

El CD Guadalajara no será el único representante de la región en esta fase, ya que el CF Talavera vivirá otro partido histórico frente al Real Madrid. Más allá del resultado, estos encuentros de dieciseisavos que les medirán a los dos mejores equipos de España es una oportunidad única para ambos de dar un salto y crecer como entidades deportivas.