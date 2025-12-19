La UCLM y el Ayuntamiento de Toledo impulsan la promoción del español y el turismo idiomático en la ciudad

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el Ayuntamiento de Toledo y la Fundación General de la UCLM han suscrito este viernes un protocolo general de intenciones para reforzar la proyección internacional de Toledo como ciudad de la cultura y referente en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE).

Un acuerdo que tiene el objetivo de sentar las bases de una cooperación estable orientada a la promoción académica, cultural y educativa del idioma. Y también de dar un impulso al turismo idiomático y la atracción de talento internacional.

El acuerdo ha sido suscrito por el rector, Julián Garde; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y el presidente de la Fundación General de la UCLM, Juan Ramón de Páramo; para "dar valor al español como patrimonio cultural inmaterial y elemento central de la identidad histórica de Toledo".

Las tres instituciones han coincidido en la necesidad de "potenciar su uso y aprendizaje en los ámbitos educativo, cultural y administrativo y aprovechar la trayectoria y el prestigio de la UCLM y de su Fundación General en la enseñanza del español para estudiantes internacionales".

El documento tendrá vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2031, un periodo alineado con la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura. Las actuaciones previstas contribuirán a fortalecer una estrategia cultural de largo recorrido y a reforzar la proyección internacional de la ciudad.

Líneas de actuación

Entre las líneas de actuación que se prevén están el desarrollo de acciones de turismo idiomático e inmersión cultural y la puesta en marcha de un Plan de Prescriptores Internacionales para la Promoción del Español en Toledo.

Además, se facilitará la llegada a la ciudad de docentes internacionales de lengua y cultura españolas mediante estancias becadas, para que conozcan de primera mano los programas de ELE de la UCLM, acreditados por el Instituto Cervantes, y la oferta cultural y patrimonial de Toledo.

Asimismo, se contemplan las misiones internacionales de captación y misiones inversas, orientadas a reforzar la visibilidad exterior de Toledo como ciudad universitaria y cultural. Y un congreso internacional de ELE en la ciudad para el año 2027.