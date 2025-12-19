Page anuncia que el Museo Provincial de Albacete albergará una "magnífica" exposición Atempora por su centenario

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que la ciudad de Albacete albergará en 2027 "una magnífica exposición Atempora" para conmemorar el centenario del Museo Provincial de Albacete. El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene intención de recoger distintos aspectos que también forman parte de esta sala y su historia vital.

La propuesta del Ejecutivo autonómico plantea una exposición dual: una parte en las propias salas de exposición permanente y otra en las salas de exposición temporal. La marca Atempora identifica en Castilla-La Mancha grandes exposiciones temporales que tratan aspectos de especial relevancia para la región.

Hasta ahora se han desarrollado cuatro ediciones bajo este paraguas: Atempora Cervantes 1616-2016 Shakespeare, en la catedral de Sigüenza; Atempora Talavera de la Reina 2018-2019, Seis mil años de cerámica en Castilla-La Mancha; Atempora Sigüenza 2022. Segontia, entre el poder y la gloria y Atempora Ciudad Real 2023. Un legado de 350.000 años.

Durante su visita a la ciudad, Page ha asistido junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, a la inauguración del Centro de Interpretación y Museo de la Virgen de los Llanos (Civilla). El jefe del Ejecutivo regional ha agradecido a sus anfitriones que hayan contado con la financiación de la Junta de Comunidades para la construcción del nuevo recurso. "No podíamos faltar", ha apuntado.

"Aquí el consenso entre instituciones lo tenemos muy ensayado", ha añadido Page. Su discurso se ha centrado en la dimensión espiritual de las personas, una parte de la realidad "que nos identifica como seres humanos".

Además, ha convocado al conjunto de la sociedad a "poner el acento en lo que nos une", al tiempo que ha mostrado su recelo hacia quien "reniega de las raíces". De la Virgen de los Llanos ha dicho que "forma parte de la identidad de Albacete".

Page se ha mostrado esperanzado en que el nuevo museo y centro de interpretación de la patrona de la ciudad de Albacete sirva también "para exhibir lo que nos une y, lo que nos tiene que seguir uniendo: la concordia, la cordialidad y la fraternidad".

Antes de presentar el museo dedicado a la advocación mariana, el presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado para visitar en la sacristía de la catedral de San Juan Bautista las conocidas como grisallas: un conjunto de cinco grandes pinturas murales manieristas del siglo XVI que reciben ese nombre porque utilizan la técnica de la grisalla, que imita relieves escultóricos mediante tonos de grises, blancos y negros.

Parabienes para el nuevo espacio

Por su parte, el obispo de Albacete, Ángel Román, ha afirmado que el centro de interpretación estrenado supone "una apuesta de futuro para un pasado conectado con un presente vibrante y apasionado". El prelado ha insistido en que con este espacio la Iglesia "ofrece un lugar en el que Albacete expresa con sencillez y orgullo sus raíces".

"Nuestra intención es que las personas que visiten el Civilla experimenten el consuelo, la protección y la seguridad que da la Madre", ha deseado Román.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, se ha referido al centro como "un espacio que necesitaba la ciudad y el resultado de un acto de fe y determinación". Desde el Consistorio confían en que "será un reclamo turístico, dará identidad a la ciudad y consolidará la Marca Albacete".

El Ayuntamiento ha recordado que en un reducido espacio urbano se reúnen lugares tan emblemáticos para la ciudad como la seo, el teatro Circo, el Museo de la Cuchillería y el pasaje de Lodares, enclaves "cargados de historia, tradición y carácter albaceteño".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha calificado la jornada como "un día precioso en un año histórico", y ha subrayado que el Civilla "no es solo un museo, sino una puerta abierta a la memoria colectiva, a un sentimiento compartido que forma parte de la identidad de esta ciudad y de toda la provincia".

Asimismo, Cabañero ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con la protección del patrimonio, la cultura popular y los valores que cohesionan a la sociedad.

Entidades como Globalcaja y otras asociaciones e instituciones de la ciudad y la provincia de Albacete también han participado en la creación de este espacio.