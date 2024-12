Carlos Muñoz, el escritor más jóven de España, sorprende con lanzamiento de su tercera novela con tan solo 13 años

El escritor toledano, Carlos Muñoz Escobar, considerado como el más joven de España, ha lanzado su tercera novela titulada Pepe Holmes y la gran batalla. Este volumen sigue las aventuras de sus personajes principales, Pepe Holmes, y su compañero, el doctor Mael, quienes vuelven a enfrentarse a su archienemigo Charles Winston y toda su banda.

En esta ocasión, el grupo criminal pone en jaque la cumbre de la OTAN y la estabilidad geopolítica del viejo continente. Nunca antes este joven detective había estado tan al borde del abismo y contra las cuerdas como ahora. Se trata de un claro intento del autor de conectar el mundo ficticio con los problemas reales de Europa.

Carlos Muñoz publicó su primera novela con sólo nueve años, la segunda con once y esta tercera con trece años. En ella mezcla acción, drama, giros inesperados, traiciones y sobre todo una tremenda velocidad narrativa que muestra la evolución de su literatura.

Personaje y escritor evolucionan

El joven autor dice de su personaje que “Pepe Holmes ha madurado. En esta aventura no he querido crear un héroe que resolviera las aventuras más disparatadas, sino un adolescente que inspire a otros jóvenes a interesarse por la cultura en general y por la literatura en particular; es decir, un escritor que ha sabido evolucionar junto a su personaje”.

Portada del libro.

Muñoz Escobar insiste en que “Holmes es ahora un adolescente con emociones y conflictos más reales y protagonista de unas aventuras diseñadas para conectarse con los lectores de la misma generación”.

Pepe Holmes cuenta con la ficticia colaboración de su “gran amigo el Rey” como un miembro más de la banda, la incorporación de nuevos personajes y la vuelta de otros que convierten esta novela en un trabajo mucho más maduro que, con seguridad, no dejará a nadie indiferente.

El libro ya está a disposición de los lectores en la editorial Ledoria y en las principales plataformas nacionales de venta online. En esta obra, al igual que en las anteriores, se mantiene el compromiso del autor y de la editorial con la sociedad ya que todos los beneficios generados por la venta de sus libros serán destinados a causas benéficas en una muestra de conciencia social.