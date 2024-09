Todo listo en Toledo para albergar el XXI Festival Internacional de Cine Social: conoce la programación

El XXI Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso) se celebrará desde el 30 de septiembre hasta el 9 de octubre. Una cita compuesta por un programa que cuenta con una treintena de cortometrajes, largometrajes y documentales que se podrán ver gratis en Toledo y otros municipios de la provincia.

Esta nueva edición ha sido presentada este viernes por el director del festival, Tito Cañada, en el Círculo de Arte de Toledo. Desde allí, ha detallado que la organización ha recibido a concurso "cerca de 900 trabajos de todos los lugares del planeta, entre los que se ha hecho una minuciosa selección".

La discapacidad, la infancia, la dependencia o los derechos LGTBI son algunos de los temas abordados por las obras que componen la programación.

Cañada ha querido destacar el "fuerte apoyo" que la Comisión Europea presta al festival, ya que es un portal de "defensa de los derechos humanos y la Carta Europea de Derechos Sociales".

Programación

El Círculo de Arte de Toledo será la sede principal, donde se podrán ver las obras a concurso. Los cortometrajes se podrán ver el 30 de septiembre a las 19 horas, el 2 de octubre a las 19 horas y el 5 de octubre a las 12.30 horas. El 1 de octubre a las 19 horas se podrán ver seis documentales de menos de media hora de duración y el acto de entrega de premios se celebrará el 6 de octubre, a las 19 horas en el Teatro de Rojas.

El 5 de octubre a las 19 horas se proyectará en el Círculo de Arte el clásico de animación 'Fantasía' (1940), de Walt Disney Pictures, con un acompañamiento musical en directo creado para la ocasión.

El 3 de octubre a las 18.30 horas se presentarán los largometrajes 'Bye, Bye, Tiberias', de la directora palestina Hiam Abbass, mientras el día 4 a las 19 horas será el turno de 'En nombre de la tierra', elegida por Polonia para representar al país en los Premios Oscar del año pasado.

En la Escuela de Arquitectura de Toledo se proyectarán las películas 'How to have sex' de la británica Molly Manning Walker, el 7 de octubre a las 19.30 horas; y 'Los pequeños amores', de Celia Rico, galardonada en el Festival de Málaga y que se estrena en Toledo, un día después a las 19.30 horas.

En esta misma sede, Feciso cerrará sus puertas el 9 de octubre a las 19.30 horas con la cinta rumana 'Between Silence and Sin', ambientada en la dictadura de Ceaucescu.

Feciso se expande

Por su parte, la diputada provincial Manuela Lominchar ha añadido que el festival también organizará proyecciones en municipios como Olías del Rey, Tielmes o Torrijos, permitiendo acercar a los vecinos "un cine que no es fácil de ver fuera de las grandes ciudades".

De su lado, la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, ha señalado que Feciso organizará además "acciones paralelas" en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y en colegios e institutos.