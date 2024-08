Denuncian la suspensión de un ciclo de teatro aficionado en Castilla-La Mancha por la falta de ayuda de la Junta

La Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla-La Mancha (Fetea C-LM) ha suspendido las representaciones del programa Aficiona-T Verano 2024 alegando que la Junta ha desestimado su proyecto por falta de presupuesto.

Desde Fetea han apuntado en nota de prensa que han esperado "durante semanas" la resolución del Gobierno autonómico y han manifestado que, sin la ayuda de la Administración autonómica, la Federación "no puede asumir el coste de todas las actividades".

La directiva de Fetea C-LM se encuentra "indignada" ante "este desprecio al teatro y a los municipios de la región" y denuncia la "falta de atención" de la Junta ante las necesidades del teatro aficionado regional.

Fetea, como entidad que aglutina a los grupos aficionados de teatro de la Comunidad Autónoma, recibió la colaboración de la Junta durante sus primeros años de existencia, cortando toda relación y financiación con la crisis económica en 2011.

"Sin embargo, tras años de una inexistente colaboración entre la Junta y Fetea C-LM, a inicios de 2023 Fetea consiguió la financiación de la Junta para la Muestra Regional de teatro aficionado de Castilla-La Mancha 2023, que pudo hacerse realidad. Posteriormente en octubre del mismo año nos reunimos con la viceconsejera de Cultura, quien nos mostró su apoyo e intención de colaborar con nuestra entidad en pro del teatro aficionado regional tras presentarle nuestro Plan estratégico del teatro aficionado en Castilla-La Mancha con numerosos proyectos, indicándonos que a lo largo de este 2024 desde la Viceconsejería encontraría la manera de financiar al menos uno de los quince proyectos presentados, la Muestra Regional de Teatro Aficionado de Castilla-La Mancha", explican.

De igual modo, apuntan que a lo largo de este 2024, sin poder volver a reunirse con la viceconsejera, se han mantenido en conversaciones con la Delegación de la Junta en Albacete esperando recibir una respuesta de la Viceconsejería en cuanto a la financiación de la muestra.

En este sentido, han lamentado que tras insistir a lo largo del año, solo les ofrecieron un modo de financiación, acogerse a las subvenciones destinadas a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas de Castilla-La Mancha con los Fondos Next Generation de la UE, convocada en junio de 2024 y con ciertas características "que no encajaban con la Muestra Regional".

"Por este motivo solicitamos la subvención para nuestro otro gran proyecto: el Circuito Aficiona-T, para llevar el teatro y la cultura a los núcleos de menor población de nuestra Comunidad Autónoma. A lo largo de junio y julio hemos organizado a contrarreloj este Aficiona-T verano 2024 contando con la excelente colaboración de los grupos y municipios, programando varias formaciones teatrales y 30 actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes en toda la región. Un programa que tendría repercusión en toda la región, resultando un beneficio cultural y social para miles de personas en la región".

Sin embargo, lamentan, la Junta ha desestimado su propuesta por falta de presupuesto, "condicionando la anulación de todas estas actividades, condenando el acceso a la cultura para los municipios de menos de 5.000 habitantes y condenando el desarrollo del teatro realizado por grupos aficionados de nuestra región".

"Lamentamos enormemente el vernos obligados a suspender el programa. Esperamos que la Junta considere las consecuencias de la suspensión de este proyecto y tome alguna determinación al respecto", han concluido.