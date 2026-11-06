Núñez exige revisar los acuerdos con ADIF tras el accidente de Urda y denuncia más criminalidad en Cuenca

El accidente ferroviario de Urda ha vuelto a poner en el punto de mira la gestión de las infraestructuras ferroviarias y los acuerdos suscritos con ADIF. En este escenario, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido que todos los contratos y convenios firmados con la entidad deben someterse a una revisión.

Así, Núñez ha reclamado este viernes desde Cuenca una auditoría de las líneas ferroviarias de España. Una exigencia que también alcanza al convenio urbanístico del Plan XCuenca, cuya legalidad estudia cuestionar el PP provincial ante los tribunales.

"Todo lo que ha sido firmado por ADIF hay, como mínimo, que reestudiarlo", ha afirmado Núñez acompañado por la secretaria nacional de Interior del PP, Ana Vázquez. El dirigente regional ha insistido en que España necesita un Gobierno que examine el estado de la red ferroviaria y sus condiciones de seguridad.

Preguntado por si seguirá utilizando la alta velocidad tras el accidente de Urda, Núñez ha asegurado que sí seguirá subiendo al tren, aunque ha considerado imprescindible revisar las líneas ferroviarias del país.

Vázquez, por su parte, ha relatado que ha viajado en tren hasta Cuenca y que seguirá utilizándolo durante sus desplazamientos de campaña, aunque ha reconocido la inquietud que existe entre los pasajeros. "Nadie va tranquilo estos días y en cada bote del tren, la gente suspira, porque no sabe lo que se va a encontrar", ha señalado.

Aumento de la criminalidad

La seguridad ciudadana ha sido el otro gran asunto abordado por los dirigentes populares durante su visita a Cuenca. Ana Vázquez ha alertado del incremento de la criminalidad en la provincia y ha cifrado en un 18,43 % el aumento registrado entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025.

La dirigente nacional ha considerado especialmente preocupante la evolución de los delitos en una provincia que tradicionalmente se ha asociado a la tranquilidad y ha vinculado este deterioro, en su valoración política, con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente del PP en la región, Paco Núñez, ha exigido una revisión de los convenios y contratos con ADIF. PP

Por su parte, el presidente provincial del PP, José Antonio Martín-Buro, ha puesto el foco en la inseguridad que, según ha denunciado, sufren especialmente los municipios del medio rural.

Martín-Buro ha criticado que algunos ayuntamientos tengan que asumir con recursos propios la instalación de cámaras de vigilancia y el refuerzo de sus plantillas de Policía Local ante la falta de respuesta de otras administraciones.

El dirigente popular ha reclamado un incremento de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de mejores medios e infraestructuras para garantizar la seguridad en la provincia.

También ha expresado el respaldo del PP a las reivindicaciones laborales de ambos cuerpos y ha censurado que el Gobierno central haya bloqueado, según ha denunciado, hasta en 71 ocasiones el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo.

Seguridad para el comercio

La intervención de Núñez ha incluido también una crítica al modelo de seguridad y convivencia que, como ha señalado, promueve el Gobierno central. El líder regional del PP ha defendido que España necesita recuperar "el orden, la decencia, la ley y el cumplimiento de la ley", con especial atención a la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas y los episodios de violencia y disturbios callejeros.

"España necesita recuperar el orden, la decencia, la ley y el cumplimiento de la ley" Paco Núñez, líder del PP en Castilla-La Mancha

En este sentido, ha mostrado su preocupación por la situación de los comerciantes, que, según ha afirmado, viven con incertidumbre ante la posibilidad de sufrir daños en sus establecimientos durante episodios de altercados. "No quiero eso para Castilla-La Mancha", ha asegurado, en referencia a situaciones que ha situado en Cataluña, el País Vasco y Madrid.

Núñez ha defendido frente a ello un modelo basado en la moderación, el entendimiento y la convivencia, y ha apelado a los ciudadanos de Castilla-La Mancha para que reflexionen sobre el modelo de país y de región que quieren para el futuro.