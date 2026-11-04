"Se han salvado muchas vidas": Ruiz Molina destaca la respuesta sanitaria tras el accidente de Urda

El recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha marcado el comienzo del XIII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, celebrado en Toledo y organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha. Antes de arrancar la jornada, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas.

Además, los empresarios participantes han trasladado su apoyo y solidaridad a los familiares y a todos los afectados por una tragedia que, justo una semana después, sigue muy presente en la sociedad castellanomanchega.

La emergencia ferroviaria y la respuesta desplegada desde el primer momento por los servicios de intervención han centrado también parte de las reflexiones de los protagonistas del encuentro. Tanto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, como la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, se han referido a la actuación del Gobierno regional y han destacado la coordinación, la capacidad de respuesta y el compromiso de los profesionales que participaron en el dispositivo.

Ruiz Molina ha defendido que la gestión de la crisis ferroviaria ha sido un éxito desde el punto de vista de la respuesta de emergencia, especialmente por la preparación y organización de los recursos sanitarios.

"Hemos contado con unos recursos sanitarios bien dotados, bien organizados", ha señalado, antes de subrayar el papel desempeñado por los profesionales que estuvieron al frente de la intervención.

El consejero ha destacado el trabajo de los sanitarios, así como el del resto de grupos de intervención, y ha atribuido a su actuación la posibilidad de salvar numerosas vidas. "Gracias a esa intervención efectiva de los recursos sanitarios se han salvado muchas vidas", ha afirmado.

Una respuesta que, según ha explicado el responsable regional de Hacienda y Administraciones Públicas, no se limitó a los primeros momentos de la emergencia, sino que ha tenido continuidad en la atención posterior a los afectados.

"Hemos sido efectivos en los primeros momentos, y nuestro sistema sanitario con los cuidados posteriores también lo está siendo", ha manifestado.

"Hemos sido efectivos en los primeros momentos, y nuestro sistema sanitario con los cuidados posteriores también lo está siendo" Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Administraciones Públicas

En este sentido, Ruiz Molina ha reivindicado la importancia de disponer de un sistema público de salud suficientemente dotado y preparado para afrontar situaciones de máxima exigencia. "Un sistema sanitario bien dotado, efectivo", ha resumido.

El responsable regional de Hacienda y Administraciones Públicas ha relacionado, además, la capacidad de respuesta de los servicios públicos con los recursos que se destinan a su mantenimiento y fortalecimiento. "Una parte de la riqueza que generáis la dedicamos a dotar ese sistema de salud", ha trasladado a los representantes del tejido empresarial presentes en el foro.

Coordinación e información

Otro de los aspectos que Ruiz Molina ha destacado ha sido la coordinación de los distintos efectivos y la comunicación mantenida durante el desarrollo de los acontecimientos. El consejero ha defendido que la gestión de una emergencia de estas características exige tanto una intervención eficaz sobre el terreno como una transmisión de información clara y homogénea a las distintas administraciones y responsables políticos.

"Ha sido un éxito en la coordinación de efectivos", ha asegurado. También ha explicado que se fue informando de la evolución de los acontecimientos, tanto en los momentos favorables como en los más complicados, manteniendo el foco en los aspectos técnicos y operativos de la coordinación.

En esa línea, ha comentado que el Gobierno regional facilitó información al Ejecutivo central y a los grupos de la oposición. Como ejemplo, ha mencionado que se trasladó la misma información al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que al presidente del Gobierno. "A Feijóo le dimos la misma información que al presidente, porque se trataba de dar la misma información a todos", ha explicado.

"A Feijóo le dimos la misma información que al presidente, porque se trataba de dar la misma información a todos" Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Administraciones Públicas

El consejero ha resumido su valoración de la respuesta institucional con una frase que refleja el reconocimiento al trabajo realizado por los distintos equipos que participaron en la emergencia. "Creo que dentro de la desgracia se han hecho muy bien las cosas", ha dicho.

No obstante, Ruiz Molina ha recordado que la emergencia todavía no se ha dado por concluida y que el plan correspondiente continúa activado. En relación con las labores que se desarrollan en la zona del siniestro, ha avanzado que la Guardia Civil abandonará el dispositivo este sábado, una vez que los vagones sean retirados desde la zona cero y trasladados a Villaseca de la Sagra.

"Hemos estado a la altura"

También Esther Esteban se ha referido a la actuación del Gobierno autonómico durante la tragedia. La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha querido trasladar públicamente su reconocimiento al presidente regional, Emiliano García-Page, por la respuesta ofrecida ante el accidente ferroviario.

"Enhorabuena a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, por la gestión ejemplar en esta tragedia", ha afirmado Esteban, que ha aprovechado su intervención para destacar también el comportamiento de la sociedad castellanomanchega en unos momentos especialmente difíciles.

La responsable de este medio ha considerado importante reconocer no solo la actuación institucional, sino también la implicación y la respuesta colectiva de los ciudadanos. "Hay que poner en valor que hemos estado a la altura, que los ciudadanos de Castilla-La Mancha hemos estado a la altura, y hay que reconocerlo", ha señalado.

Esteban ha cerrado su reflexión con un reconocimiento al conjunto de la sociedad regional y al modo en que se ha afrontado una tragedia que ha puesto a prueba a los servicios de emergencia, las instituciones y a la ciudadanía. "Una gestión que a todos nos ha hecho grandes", ha concluido.