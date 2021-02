Los 'lloros' de RAC1 por la roja a Freuler: "¡Robo total al Atalanta!"

El partido entre el Atalanta y el Real Madrid quedó marcado muy pronto cuando los locales se quedaron con diez en el minuto 18 de partido. Remo Freuler vio la roja directa tras realizar una entrada por detrás a Ferland Mendy cuando este se disponía a encarar a portería. No se lo pensó el colegiado alemán Tobias Spieler, a diferencia de lo que ocurrió en RAC1 durante la narración del partido.

Nadie daba crédito en RAC1 de lo que había pasado en Bérgamo cuando Freuler tiró al suelo a Mendy. Los locutores estallaron. Reclamaban que la acción no era lo suficientemente clave como para suponer la tarjeta roja para el defensor del cuadro italiano. "A mí no me lo parece", repetían unos y otros nada más mostrarse la cartulina.

El enfado fue in crescendo al comprobar que el VAR ratificaba la decisión de Spieler y fue entonces cuando estallaron todos gritando: "¡Robo al Atalanta! ¡Robo total!", se escuchaba.

El argumento de los locutores de RAC1 era que el control de Mendy no era bueno y, por tanto, no se iba a generar una oportunidad clara de gol que es lo que entendió el árbitro para sacar la roja directa. "Qué facilidad y rapidez", lamentaban en la narración de la emisora catalana sobre la acción y la decisión del colegiado germano.

Freuler se disculpa

Si bien es cierto que la acción ha levantado polémica más allá de la narración de RAC1, el protagonista de todo, Remo Freuler, ha entonado el mea culpa este jueves por la mañana. Con un mensaje en su cuenta de Instagram, el defensor ha querido disculparse con todos sus compañeros y los aficionados del Atalanta por su expulsión.

"Hay poco que decir. Lo siento mucho y quiero pedir disculpas al equipo a la afición y a todo el Atalanta. No quiero hablar sobre el episodio. Seguimos vivos gracias a los muchachos que hicieron un gran partido ayer con 10. Estoy seguro de que en Madrid haremos un gran partido", escribió Freuler en su cuenta en la red social.

