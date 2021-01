Darío Silva y el sueño que lo cambió todo: su visión del gol de Sergio Ramos en La Décima

Darío Silva ha contado en A Diario de Radio Marca que "el día antes del partido de La Décima soñé con un gol de cabeza al segundo palo y la cara de Sergio Ramos". El exfutbolista, compañero de Ramos en el Sevilla y amigo suyo desde entonces, ha asegurado que "mis hijos se reían de mí" y además asegura que "yo le mandé un mensaje a Sergio Ramos esa noche y se lo dije".

Su sueño con Ramos

"Os voy a contar una cosa: la noche anterior del partido de La Décima soñé con un gol de cabeza al segundo palo. Me despierto y como que me aparece la cara de él y digo '¿qué pasa hoy?'. Me acordé del partido y como que ya había visto el partido.

El whatsapp a Sergio

"Yo le mandé un whatsapp a Sergio y le dije 'mira lo que me pasó. Yo te diría que tienes que ir al segundo palo porque el gol lo vi, realmente'. Me respondió cariñosamente. Mis hijos, mis amigos, que estaban ahí, se reían de mí porque les mostré el mensaje que le había mandado a Sergio".

Sergio Ramos, en un partido del Sevilla junto a Darío Silva EFE

Así vivió el gol

"Imagínate cuando hizo el gol. Cuando vino el córner, me dí cuenta de que era el gol y me volví de la televisión. La alegría era casi como si hubiera cabeceado yo. Estaba en Uruguay con mis hijos y ví el partido en directo. No lo quise ver [el córner] porque yo sentía que ya lo había vivido".

Reacción de Ramos

"Son cosas que creo que la energía, por haber estado tanto en el fútbol, entre nosotros hay esa energía positiva. En tres o cuatro goles suyos, de los más importantes, yo ya los había visto antes y él me decía 'no me lo puedo creer'. Es la realidad que siento algo. Se reía mucho, no se lo podía creer. Se preguntaba cómo había pasado esa situación.

Su energía con el fútbol

"Son cosas de la energía. Cuando yo jugaba al fútbol me dormía pensando en el defensa que me iba a marcar, en el gol que quería marcar... El cerebro me grababa esa situación y los goles los convertía por la noche porque dormía pensando en esa jugada y en ese tipo de cosas".

