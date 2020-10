Mijatovic: "No diría que la culpa es solo de Zidane, es de todos"

La Champions League ha comenzado para Real Madrid y Shakhtar Donetsk, pero no ha ido igual de bien para ambos equipos. Los blancos han caído, mientras que el equipo ucraniano ha dado la sorpresa al sacar los tres puntos del Di Stéfano. Sobre todo ello ha hablado Mijatovic en la Cadena SER.

El héroe de La Séptima ha dado la cara por Zidane al asegurar que no se le puede colocar como único culpable de lo que está sucediendo, ya que los futbolistas también tienen su parte de culpa. Eso sí, ha avisado de que los jugadores tendrán sed de venganza y de querer hacerlo bien para callar bocas en El Clásico.

Mientras Mijatovic le exculpa, el propio Zidane quiso ponerse como el culpable número uno para desviar las críticas del vestuario. "De todas formas, yo soy el responsable. La primera parte ha sido negativa para mi equipo, algo no hemos hecho bien. Los jugadores intentan, y lo intentamos desde el primer minuto, presionar arriba. Pero el primer gol lo cambia todo. Es la segunda derrota consecutiva, pero no vamos a bajar los brazos. Esto se saca adelante todos juntos", dijo el francés en rueda de prensa.

Zinedine Zidane, durante un partido del Real Madrid de la Champions League 2020/2021 Reuters

El montenegrino tampoco ha querido obviar que el Real Madrid ha hecho un muy mal partido. Una derrota que podría haberse convertido en un pasable empate de haber subido al marcador el gol que anularon a Fede Valverde por posición ilegal de Vinicius Júnior.

Para finalizar su intervención, Mijatovic también se ha referido a la figura de Sergio Ramos. Para él, el capitán es el gran líder del equipo blanco y sin él no es lo mismo. "El Madrid solo tiene un líder y es Sergio Ramos y cuando no está, el equipo sufre", ha afirmado en El Larguero.

Primera parte nefasta

"Desde luego que no he visto una primera parte peor del Real Madrid en Europa. Así de mala no la he visto desde hace mucho tiempo".

Mala imagen

"Ha sido un partido malo y la imagen... sobre todo la imagen ha sido francamente mala".

Culpables

"No diría que la culpa es de Zidane, es de todos. El sábado los jugadores sacaran su orgullo en el Clásico".

Ausencia de Ramos

"Sergio Ramos es el único líder del Real Madrid. Durante los partidos se requiere un líder que pueda poner orden. El Madrid solo tiene un líder y es Sergio Ramos y cuando no está, el equipo sufre".

