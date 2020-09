"Bale no se ha despedido de todos sus compañeros"

Gareth Bale se marcha del Real Madrid y su despedida ha sido algo atípica o así lo ha explicado Juanfe Sanz en El Chiringuito de MEGA. Bale no habría tenido el gesto de despedirse de todo el vestuario en su último día, aunque hacía tiempo que había perdido su apoyo por su conflicto con Zidane.

El adiós de Bale

"Una despedida un poco extraña, anárquica. Es verdad que se ha despedido de algunos de sus compañeros, pero no porque los haya buscado sino porque se los ha ido encontrando por Valdebebas. No ha tenido el interés de ir buscando uno por uno a los miembros de la primer plantilla para decirles que su salida estaba prácticamente hecha".

No se despide de todos

"Hay jugadores del Real Madrid de los que no se ha despedido. Es más, no ha tenido ni un contacto visual con ellos. Ha habido con los que sí, porque en las instalaciones de Valdebebas se ve con muchso de ellos".

Alivio en el vestuario

"En el vestuario han recibido la noticia con cierto alivio. Yo creo que liberaciín. No porque consideren que es mal futbolista. Al contrario, piensan que tiene un potencial tremendo pero ya veían que era un problema enquistado la relación entre Zidane y Bale. Está rota. Es más, la relación entre Bale y gran parte del vestuario es prácticamente inexistente".

El compromiso de Bale

"Hay algunos episodios, una cena de conjura que se hizo en Navidad que a Bale se le regala un palo de golf que fue un intento de integrar al jugador en el grupo. No es muy dado a las cenas, por su cultura en general. Pero de un tiempo para acá, el jugador ha perdido el compromiso con el club y con el vestuario".

La cruz a Bale

"Hay gestos que no se le van a perdonar. El definitivo es no viajar a Mánchester pese a que sabía que no iba a jugar. Debería haber hecho un esfuerzo para viajar con el equipo en un momento complicado. Cuando se enteran de que estaba jugando al golf ese día, se le hace una cruz en el vestuario".

Bale y Zidane

Se acabó un problema

"Es un alivio porque consideraban que se hablaba mucho del problema que tenía el vestuario entre Zidane y Bale, ruedas de prensas abrrotadas de preguntas de Gareth Bale, jugadores teniendo que hablar de Gareth Bale... Creen que, al final, es cortar un problema que no tenía solución si no era la salida de Zidane".

Que Bale se vaya

"Me han contado algunas frases que han sentado mal en el vestuario. A veces se interesaban por el futuro de Bale y la sensación era de desgana y a ver bajado los brazos. Sabía que no iba a jugar, pero se encontraba a gusto. Si quiere triunfar como deportista, ha tomado la decisión correcta".

