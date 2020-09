Edu Aguirre: "Bale no es un cualquiera en el Real Madrid, Zidane no ha sido justo con él"

Las últimas semanas del mercado de fichajes se están animando gracias a los culebrones que se suceden entre Barcelona y Madrid. En lo que se refiere a la capital española, el nombre que está en boca de todos es el de Gareth Bale, quien ha pasado de tener un pie en el Manchester United a tener pie y medio en el Tottenham.

Los spurs han ofrecido un trueque entre el de Cardiff y Dele Alli, pero la principal diferencia entre los clubes es que mientras el Tottenham solo se quiere hacer cargo de un 50 por ciento de la ficha del galés, en el Real Madrid quieren que paguen el cien por cien.

Esto ha provocado numerosas reacciones, entre ellas la de Edu Aguirre. El periodista ha comentado en El Chiringuito que "el Real Madrid no puede pagar para que Bale se vaya". De hecho, ha ido un paso más allá al comenzar a cargar contra Zidane por no confiar en el 'Expreso de Cardiff' y tampoco recuperarle para la causa.

"ZIDANE tiene que RECUPERAR a BALE como sea". El mensaje de @EduAguirre7 en #ChiringuitoBale pic.twitter.com/c2htqlE7ty — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2020

El tertuliano no ha dejado escapar que "Zidane no ha sido justo con Bale", pero ha añadido que sí ha puesto todo de su parte para sacar la mejor versión de otro futbolista como es Isco, un jugador por el que Zizou nunca ha ocultado una especial debilidad.

Interés del Tottenham

Recuperar a Bale

Fallo de Zidane

