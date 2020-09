Alfredo Duro: "Si sale Messi, al Barcelona le quitas un lastre deportivo y económico"

El 'Caso Messi' sigue dando que hablar en las tertulias deportivas. Después de la reunión entre el padre de Leo, Jorge, y Josep María Bartomeu, la situación sigue bloqueada hasta el punto de que el entorno y el propio jugador estén planteando quedarse hasta el final de la temporada. Mientras el Barça no le deja salir sino vienen alguien con el dinero de la cláusula y el argentino no quiere renovar, Alfredo Duro piensa que los azulgranas tendrían un lastre si permanece en el club y ha comparado este culebrón con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid.

El tertuliano de El Chiringuito de Jugones ha puesto en duda el valor del '10' para el Barça. "Si hay que hacer una recolecta para que se quede Leo Messi, el primer euro lo pongo yo. Si estamos hablando de la regeneración necesaria en lo futbolístico en el Barcelona, a mi particularmente me parece que al Barça le quitas lastre en la vertiente futbolística y en la económica si sale Messi", explicó en el programa de MEGA.

De hecho, achaca a que Bartomeu no puede dejar que se vaya con la carta de libertad por el precedente de Cristiano Ronaldo. "Hay un trasfondo que le va a perseguir a Messi toda su vida. Su salida le vuelve a comparar con Cristiano otra vez. Después de que Cristiano se fuera como se fue, en el Barça no pueden permitir que Messi se vaya gratis", argumentó Duro.

¡UFFF! @alfredoduro1 'EXPLOTA' COMPARANDO la salida de MESSI con la de CRISTIANO. #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/73UmHFDZyg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

Durante un nuevo programa caliente de El Chiringuito, el comentarista seguidor del Real Madrid remarcó que el gran perjudicado es el seguidor del equipo. "Me da igual Cristiano que Messi, que se vayan a la Conchinchina, que hagan lo que quieran con su pasta. Aquí el que sufre es el seguidor del Madrid y del Barça. Los dos quedan marcados, pero la comparación es inevitable", sentenció Alfredo Duro.

Messi, "madridista"

La llegada de Juanma Rodríguez al plató de El Chiringuito el martes fue apoteósica. "Me he perdido 15 días históricos. Creía que después del 8-2 no podía haber algo más divertido, ¡y llega lo de Messi!", gritó el colaborador del programa según iba entrando al plató del programa de MEGA.

️"Estoy convencido de que MESSI ES MADRIDISTA".



La frase de @juanma_rguez que provoca la CARCAJADA de @jpedrerol en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/z8U4mQJCwD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 1, 2020

"Yo estoy convencido de que Leo Messi es madridista y lo ha sido siempre. Ha visto frustrado su sueño de vestir la elástica blanca como Ronaldo o Figo. No me parece mal la idea de que si no le dejan salir ahora, Messi se venga libre al Real Madrid en enero", esgrimió el colaborador de la tertulia que presenta Josep Pedrerol.

Además, acusó a Bartomeu de mentir. "En el Barcelona todo ha sido justificable mientras la pelotita entraba. Me da pena ver como una institución como esta se arrodilla ante un jugador. ¿No decía Bartomeu que se había ganado el derecho a decidir donde quiere jugar? Estaba mintiendo, no se lo ha ganado", sentenció Rodríguez.

