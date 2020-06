Álvaro Benito: "¿James Rodríguez? Sí me da un poco de pena"

El Real Madrid tiene una oportunidad de oro para sacar ventaja al Barcelona después del pinchazo de los culés ante el Celta de Vigo. Segundo empate desde que se reinició La Liga. Después del Sevilla llegaron los gallegos para alejar a los culés del título con un gol clave de Iago Aspas en el minuto 88 de partido.

Álvaro Benito ha analizado lo que le ha pasado al Barça y también la oportunidad que se abre para el conjunto blanco. En Carrusel Deportivo, el exfutbolista ha señalado que al Barcelona le viene una semana complicada y más si el Real Madrid consigue poner dos puntos de por medio con los de Quique Setién.

También ha hablado el tertuliano sobre varios nombres propios. El primero el de Zidane, de quien dice que es el entrenador perfecto para el conjunto blanco. El segundo el de James Rodríguez, sobre el que comenta que es un futbolista de mucho talento, pero que no ha acabado de explotar en el Santiago Bernabéu.

Oportunidad de oro

"Es un partido importante. El Barça sale tocado yo creo, sobre todo por la forma en que ha sido. El Barcelona da síntomas de cansancio al tener la plantilla tan corta, más en las segundas partes. Es una evidencia que se viene repitiendo en el conjunto de Setién. El Real Madrid tiene una muy buena oportunidad para poner dos puntos de por medio, que aunque no sea una ventaja definitiva, pero sí teniendo en cuenta el calendario del Barcelona, que le toca esta semana que viene el Atlético de Madrid y el Villarreal, pues pone un pie delante del rival, que es lo importante, sobre todo en lo psicológico y más teniendo en cuenta la fatiga que tienen los jugadores del Barça".

James Rodríguez y Zidane EFE

Zidane, perfecto para el Madrid

"Siempre he manifestado que se le ha quitado mucha importancia. Él ha conseguido lo que ningún otro técnico ha conseguido y que será difícil de repetir. Tres Champions consecutivas y todavía está en la lucha de poder conseguir una posible cuarta, aunque está difícil porque primero hay que remontar al City. Pero a mí me gana de una manera clara y para mí no hay entrenador más idóneo para el Real Madrid que Zidane en estos momentos. De cara al futuro, ya se verá. En este club hay que ganar de manera constante y no sabemos qué va a pasar, además es un puesto que desgasta muchísimo, aunque él lo lleva con naturalidad. Bueno, es que él ya ha sido una gran estrella del fútbol, pero hay mucha presión en ser entrenador del Real Madrid. No creo que se pueda tener aquí a un entrenador que no gane nada en dos años, dirían de todo. No puede ser como en Manchester".

James y el Real Madrid

"Yo esperaba que fuera a tener un recorrido muy largo en el Real Madrid. Su primera temporada fue fantástica, nos dejó un nivel altísimo. Luego tuvo una bajada de rendimiento y habrá cosas que se nos escapan. Yo creo que ya hay poco que ganar en las declaraciones. No creo que James esté contento con los minutos jugadores y que intentará buscar una alternativa fuera del Real Madrid. Pero no ganas nada con este tipo de declaraciones. Quedan dos semanas y pico para que se acabe La Liga y es mejor estar callados, y ya cuando acabe la temporada pues dices adiós. Pero sí me da un poco de pena porque tiene uno de esos talentos que se ven ya poco, pero no ha terminado de explotar en el Real Madrid o de tener esa continuidad".

