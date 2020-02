Jota Jordi atiza a Bartomeu y al Barça: "Nos tiene que explicar qué hace con nuestro dinero"

El FC Barcelona contrató por un millón de euros los servicios de la empresa I3Ventures.sl para crear estados de opinión, que han ido en los últimos años desde defender la imagen del presidente Josep Maria Bartomeu hasta tener posiciones críticas contra jugadores como Lionel Messi y Gerard Piqué, entre otros.

Según ha desvelado este lunes el programa Què t'hi jugues! de Radio Barcelona (Cadena SER), el club contrató los servicios de esta empresa, que entre otras funciones creó decenas de cuentas en Facebook y Twitter, que reunían miles de seguidores, con el fin de mejorar la imagen de Bartomeu.

Este mismo lunes en El Chiringuito han comentado este polémico asunto y Jota Jordi no ha podido evitar sentirse estafado por Bartomeu: "El señor Bartomeu tiene que salir si o si como yo, como socio, quiero saber que se ha hecho con mi dinero. Podría llegar a entender como dice Josep que esto lo hacen todas las empresa, partidos políticos..."

◘◘ "BARTOMEU nos tiene que EXPLICAR qué hace con nuestro DINERO". ¡No te pierdas a @jotajordi13 en #ChiringuitoBarcelona! pic.twitter.com/1Oz33OPH8S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2020

Además, el tertuliano aseguró que entiende que este dinero "se hubiera destinado para proteger al club o para limpiar la imagen del club". "No para la imagen personal del señor Bartomeu. Es el dinero de los socios. Es gravísimo pero es igual de gravísimo si no se han enterado. Han destinado un millón de euros a una empresa y no saben lo que están haciendo con nuestro dinero", explicó.

¿Que está haciendo Bartomeu?

Por último, exigió que el presidente del Barcelona de explicaciones este martes sobre este episodio: "Bartomeu tiene que salir y explicarnos que hace con nuestro dinero porque nos hemos enterado de esto. Pero de lo que no nos hemos enterado, ¿que está haciendo? A mí esto es lo que me preocupa".

