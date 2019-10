El análisis de Valdano a la plantilla: "Courtois no para, Jovic no encaja con Benzema..."

La inestable situación deportiva que atraviesa el Real Madrid no deja de acumular reacciones. La última ha sido la de Jorge Valdano. Tras un día de reflexión, el exjugador blanco volvió a analizar en El Transistor de Onda Cero el pinchazo de los blancos en Son Moix contra el Mallorca (1-0) y el momento que atraviesa el equipo.

El argentino destacó las ilusiones rotas que le generó el equipo: "Salí esperanzado el día de Granada, parecía que el equipo podía ofrecer actuaciones más estables. Vi que apareció Valverde, reapareció Modric. Ese día el equipo me pareció estructurado, pero la actuación en Mallorca fue pobre".

Los jugadores

Jorge Valdano en los micrófonos de El Transistor. Twitter (@ElTransistorOC)

Valdano también se pronunció sobre la situación de los jugadores: "Zidane confió en los jugadores que estuvieron trabajando con él en el parón de selecciones pero no funcionó. Jovic no encaja con Benzema; Isco tiene que recuperar su nivel; lo que le falta a Vinicius no es fácil de aprender, lleva tiempo; A Courtois cada vez que le tiran le marcan, no tiene suerte, y va perdiendo confianza".

[Más información: Los dos jugadores del Madrid que salva Valdano tras la derrota en Mallorca]