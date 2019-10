Cristóbal Soria: "No me identifico con la Selección, no me sé ni los nombres"

Tras la clasificación en los últimos minutos ante Suecia con gol de Rodrigo Moreno, varias han sido las críticas al partido del equipo español. Entre ellas, destaca la de Cristóbal Soria, colaborador de El Chiringuito, quien ha tenido unas duras palabras contra el combinado de Robert Moreno.

El tertuliano comenzó fuerte en el programa, sin sumarse a aquellos que celebran el pase a la siguiente ronda. "Hoy no estemos sacando pecho de que nos hemos clasificado en el minuto 92 contra la poderosa Suecia", bromeaba el colaborador. "¿Queremos sacar pecho? Sáquenlo ustedes, yo no", concluía Soria.

"No me gusta esto, no me identifico con esta Selección, que no me sé los nombres de los tíos", seguía el andaluz. "Que no sé si es la selección de balonmano, de hockey sobre patines o de fútbol, que no me identifico con esta Selección", proseguía.

◘◘¡UFFFF! @cristobalsoria"¡NO ME IDENTIFICO con esta SELECCIÓN! ¡No me sé ni los nombres!". #ChiringuitoSelección pic.twitter.com/s7enyAm61A — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2019

"El problema de esta Selección es que esta generación no da para más", concluía Soria sobre el estado del equipo español. El colaborador quiso ser tajante en su posición sobre la clasificación y el juego de España previo a la Eurocopa 2020.

"El PROBLEMA de la SELECCIÓN es que esta GENERACIÓN no da para más". @cristobalsoria no se corta en #ChiringuitoSelección pic.twitter.com/qckZHv1dIr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2019

A disgusto de la mayoría de colaboradores del plató, Soria comenzó a criticar al combinado español, afirmando que el juego no refleja una Selección seria, que no se siente representado con los jugadores.

